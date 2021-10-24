"Ховається від народу в бункері. Ботоксом користується". Телебачення Лукашенка вперше "проїхалося" по Путіну

Самопроголошений правитель Білорусі, на думку політичного оглядача Євгена Пустового, суттєво виграє на тлі дій Путіна під час пандемії COVID-19 і, взагалі, наголосив він, виглядає Лукашенко здоровішим за Путіна, передає Еспресо.TV.



Такі думки пролунали в рубриці "Політика без краваток і купюр" в програмі "Новини - 24 години".



Ось відповідні цитати:



"Дорікають лазнею і трактором, забуваючи про те, що Лукашенко - єдиний президент, який в ковід не ховався від народу по бункерах, а від міністрів і журналістів - за допомогою телеконференцій".



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"Лукашенко узяв цей хрест відповідальності і пішов вперед. Як тоді його не поливати. Безсонні ночі переживань відбивалися на обличчі глави держави. Ботоксом не користується".



На думку незалежних білоруських журналістів та блогерів, подібні випадки персонально на адресу Путіна викликані новою атакою прокремлівського російського каналу НТВ на Лукашенка, а також публікацією московськими виданнями отриманих МЗС РФ даних "соцопитування" щодо реального рівня довіри білорусів Лукашенку.Слід наголосити, що якщо російську дійсність час від часу медіа Лукашенка й обережно критикують, передусім в контексті "переваг" проживання в Білорусі та "плюсів" ще жорсткішого у деяких аспектах державного ладу, ніж в РФ, то відносно особи Путіна, його здоров'я чи особливостей зовнішності там таке звучить вперше.