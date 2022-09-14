Лукашенко показав, як коле дрова, аби "не дати Європі замерзнути"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко записав ролик, на якому коле дрова та обіцяє не дати Європі замерзнути
Відео оприлюднив telegram-канал Пул первого.
На відео Олександр Лукашенко рубає дрова разом із білоруським бізнесменом Сергієм Тетеріним та обіцяє не дати сусідам замерзнути.
"Не дамо Європі замерзнути. Допоможемо нашим братам. Може, і вони колись нам допоможуть. Їм не до вибору – ялина чи береза. Навіть Дуді з Моравецьким замерзнути не дамо", - сказав Лукашенко.
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