Відео оприлюднив telegram-канал Пул первого.

На відео Олександр Лукашенко рубає дрова разом із білоруським бізнесменом Сергієм Тетеріним та обіцяє не дати сусідам замерзнути.

"Не дамо Європі замерзнути. Допоможемо нашим братам. Може, і вони колись нам допоможуть. Їм не до вибору – ялина чи береза. Навіть Дуді з Моравецьким замерзнути не дамо", - сказав Лукашенко.

10 вересня Центр протидії дезінформації про РНБО попередив, що РФ маніпулятивно залякує Захід можливими холодами без російського газу.

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