Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"ПГС виконують такі функції: згладження добової та сезонної нерівномірності споживання, а також вирішення завдань, пов’язаних з усуненням форс-мажорів. Жодна з цих функцій не говорить про те, що можна накопичити газ і потім просто його споживати", - ідеться в меседжах РФ.

У Центрі при РНБО називають це твердження маніпуляцією, адже Росія - не єдиний постачальний газу до ЄС і дипломати ведуть перемовини з іншими експортерами. Також заповнивши підземні газосховища, Європа й надалі експортуватиме законтрактовані обсяги газу, поповнюючи відібрані зі сховищ запаси. Так, підземні газосховища слугуватимуть подушкою безпеки.

"Тож як би не хотів Путін залякати Захід, але виглядає це як вже усім звична маніпуляція", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

9 вересня президент Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС готується до зими без російського газу та зберігає єдність.

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