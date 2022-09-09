Не дати Путіну залякати себе погрозами, - президент Євроради Шарль Мішель
Європа готується до зими без російського газу та зберігає єдність
Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на спільній з канцлером ФРН Олафом Шольцом пресконференції в Берліні.
"Від початку війни Росії проти України ЄС постійно намагається системно, згуртовано та солідарно реагувати, щоби впоратися з наслідками… Ми бачимо, що Росія не є надійним партнером. Ми маємо бути спокійними та не дати Путіну залякати себе погрозами, які постійно надходять з Кремля", - заявив Мішель.
Читайте також: Росія буде отримувати надприбутки через торгівлю енергоносіями весь 2023 рік, — експерт з енергетики Рябцев
Мішель вказав на те, що санкції мають вплив не лише на країну-агресора, а й на європейські держави, зокрема в галузі енергетики, та настрої в суспільстві. Глава Євроради обговорив з німецьким канцлером важелі, які можуть бути застосовані на європейському рівні, аби протистояти цим викликам і пом’якшити тиск на економіку.
У цьому зв'язку Шарль Мішель нагадав, що у Брюсселі відбувається зустріч міністрів енергетики, які обговорюють пропозиції Європейської комісії та окремих країн-членів. Проте робота на цьому не закінчиться, тісні консультації щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв і диверсифікації джерел постачання триватимуть у наступні місяці.
- 8 вересня Ліз Трасс оголосила про замороження рахунків за газ і світло на два роки у Великій Британії.
- ЄС обмежить ціну на російський газ, через попередження Путіна про "зимові заморозки".
- Країни Балтії закликали Німеччину не піддаватися шантажу РФ у енергетиці.
- 2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.
- У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом.
- Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе