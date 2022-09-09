Не дати Путіну залякати себе погрозами, - президент Євроради Шарль Мішель

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на спільній з канцлером ФРН Олафом Шольцом пресконференції в Берліні.

"Від початку війни Росії проти України ЄС постійно намагається системно, згуртовано та солідарно реагувати, щоби впоратися з наслідками… Ми бачимо, що Росія не є надійним партнером. Ми маємо бути спокійними та не дати Путіну залякати себе погрозами, які постійно надходять з Кремля", - заявив Мішель.

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Мішель вказав на те, що санкції мають вплив не лише на країну-агресора, а й на європейські держави, зокрема в галузі енергетики, та настрої в суспільстві. Глава Євроради обговорив з німецьким канцлером важелі, які можуть бути застосовані на європейському рівні, аби протистояти цим викликам і пом’якшити тиск на економіку.

За словами Мішеля, серед заходів, які обговорюються, — зменшення споживання енергії; гарантоване забезпечення усіх країн-членів, промисловості та громадян за допомогою наявних ресурсів; зниження, наскільки це можливо, цін на енергоносії.

У цьому зв'язку Шарль Мішель нагадав, що у Брюсселі відбувається зустріч міністрів енергетики, які обговорюють пропозиції Європейської комісії та окремих країн-членів. Проте робота на цьому не закінчиться, тісні консультації щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв і диверсифікації джерел постачання триватимуть у наступні місяці.

8 вересня Ліз Трасс оголосила про замороження рахунків за газ і світло на два роки у Великій Британії.

ЄС обмежить ціну на російський газ, через попередження Путіна про "зимові заморозки".

Країни Балтії закликали Німеччину не піддаватися шантажу РФ у енергетиці.

2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.

У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що газогін Північний потік запрацює на повну потужність лише у разі скасування санкцій Євросоюзу проти Росії.

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