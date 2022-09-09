Росія буде отримувати надприбутки через торгівлю енергоносіями весь 2023 рік, - експерт з енергетики Рябцев
Поки Росія не відчуватиме відсутність грошей через продаж вугілля, нафти й газу
Про це сказав в ефірі Еспресо експерт з енергетики Геннадій Рябцев.
"Про ніякі втрати в первинний період дій санкцій мова не йде. Росія буде отримувати надприбутки від торгівлі енергоносіями в цьому та наступному році. Скоріше навіть весь наступний рік. Цілком зрозуміло, чому ЄС та G7 намагаються обмежити ці прибутки", - розповів він.
На думку експерт , вибрана неправильна тактика.
"Вони намагаються втрутитися в те, що вибудовувалось десятиліттями. Йдеться про роботу ринку. Потрібно обмежувати апетити не енергетичних компаній, а фінансових спекулянтів, які призвели до
того, що газові котирування $2800/ 1 тис.кубів, а нафта - близько $90 за барель. Хоча газ має коштувати на рівні $700/ 1 тис.кубів, а нафта - $40-50 за барель", - підсумував Рябцев
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