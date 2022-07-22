Лукашенко просуває сценарій "Мінську-3", - Центр протидії дезінформації
У Центрі протидії дезінформації відзначили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко активно просуває сценарій "Мінську-3"
Про це повідомляє telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.
В інтерв’ю агентству France-Press Лукашенко вкотре підтримав РФ та виправдав її атаку на Україну. Самопроголошений президент Білорусі визнав, що територія його країни використовується для ударів по Україні та заявив про готовність визнати "Л/ДНР" та Крим, як російський.
"Але головною метою даного інтерв’ю стало просування наративу "Мінськ-3". Зокрема, Лукашенко зазначив, що саме зараз "особливий момент", коли можна завершити війну на "прийнятних умовах" та закликав Україну сісти за стіл переговорів. А РФ, щоб пообіцяла "більше ніколи не погрожувати", - відзначають у ЦПД.
За словами експертів Центру, Росія виснажена у військовому та економічному плані і не здатна утримувати загарбані території.
"Тому очевидно, що будь-який договір між Україною та РФ на кшталт "Мінськ-3" – це відкладена війна, яка принесе набагато більше жертв і ризиків для існування нашої держави", - наголошують експерти.
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