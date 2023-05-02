Лукашенко скликав силовиків через "загострення" на кордоні Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав силовиків через "зростання військового потенціалу НАТО та провокації на кордоні"
Про це повідомляє Белта.
Лукашенко заявив, що ситуація навколо Білорусі залишається складною - поблизу кордонів "зростає військовий потенціал НАТО та відбуваються провокації".
"Відкласти цю нараду ми не могли: ситуація нас змушує реагувати на ту ситуацію, яка складається. Тому було доручено уряду, силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою недопущення на територію Білорусі різного роду диверсантів. Останнім часом такі випадки почастішали. Тому я хотів би почути вичерпні пропозиції щодо протидії", - сказав Лукашенко.
Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель під час наради заявив, що за даними розвідки "прогнозується значне загострення оперативної обстановки, що складається навколо Білорусі".
- 18 квітня Олександр Лукашенко зустрівся у Мінську з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним.
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