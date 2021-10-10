Лукашенко викинув з Білорусі сербських олігархів братів Каричів. Майно відібрано, - ЗМІ

Становище Каричів погіршилося настільки, що за особистим розпорядженням Лукашенка їх видворено з Мінська, передає Еспресо.TV.



Ця тема стала головною для сербських медіа на цьому тижні.







Першим новину поширив у своїй друкованій версії таблоїд Serbski telegraf.



Слідом за ним розширений матеріал вийшов на порталі Republika.rs.



Як зазначається, після серпневого рішення американського уряду Каричі стали один за іншим залишати Білорусь, намагаючись забрати з собою "меблі та твори мистецтва".



Відчувши загрозу виведення активів Лукашенко конфіскував у братів "нерухомість, в тому числі квартиру, в якій вони жили, і дозволив вивозити з країни тільки особисті речі - косметику, одяг, взуття".



Боголюб Карич (на світлинах вгорі), який найбільше займався білоруськими справами, наразі перебуває у Сербії.



За останніми даними мінскього Euroradio, підрядники Каричів на ЖК "Мінськ - Мір" чекають грошей вже "другий місяць", що співрозмовниками радіостанції названо "тривожним дзвіночком".



Як заявляє з цього приводу перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, причина розриву стосунків між Лукашенком та Каричами криється у їхніх різних життєвих цілях та не однаковому ставленні до Білорусі.



"У бізнесу завжди є свої інтереси, а тут їх інтереси не збігаються з інтересами банди, яка нами править", - сказав політик в інтерв'ю виданню Bolkunets.info.



Довідка



Каричі - дуже впливовий у Сербії сімейний клан.



У 90-их рр. їх називали "сім'я №2", тоді як "сім'єю №1" були Мілошевичі.



Тоді щорічний оборот їх холдингу Astra Group досягав $ 5 млрд, а Боголюб Карич протягом кількох місяців займав посаду міністра приватизації Сербії.



В Білорусі їхній бізнес користувався пільговими умовами, що давало підстави незалежним ЗМІ та аналітикам казати про корупційну складову.



Під час силового придушення масових акцій протесту в серпні 2020 року білоруському ОМОНу обіцяли нові квартири в будинках Каричів, а на вулицях та в крамницях Мінська бачили людей у військовій формі з шевронами збройних формувань Сербії.





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