Лукашенко заборонив діяльність ЗМІ з "недружніх країн"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який дозволяє заборону діяльності іноземних ЗМІ у разі прояву ними "недружніх дій" щодо білоруських медіа
Про це йдеться на сайті пресцентру президента Білорусі.
Зазначається. що закон передбачає можливість запровадження заборони на діяльність іноземних ЗМІ на території Білорусі, якщо вони проявлятимуть недружні дії щодо білоруських ЗМІ.
"Документ спрямований на вдосконалення механізмів захисту національних інтересів у медіасфері, а також розширення інструментів для реагування на недружні дії щодо Білорусі. Законом передбачається можливість запровадження заборони діяльність іноземних ЗМІ біля Республіки Білорусь у разі прояви іноземними державами недружніх дій щодо білоруських ЗМІ", - йдеться у документі.
Також передбачено визначення особливостей функціонування агрегатів новин та правового статусу їхніх власників. Таким чином розширюється перелік підстав для анулювання свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмеження доступу до інтернет-ресурсу, мережевого видання або новинного агрегатора.
"Встановлюються вимоги до діяльності власників інтернет-ресурсів, які розповсюджують продукцію телевізійних та (або) радіомовних ЗМІ", - зазначають у пресцентрі Лукашенка.
- Також 15 червня нижня палата парламенту Білорусі ухвалила законопроєкт, який дозволить правоохоронним органам порушувати кримінальні справи проти померлих людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.74
Купівля 36.74Продаж 37.46
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе