Лукашенко заборонив діяльність ЗМІ з "недружніх країн"

Про це йдеться на сайті пресцентру президента Білорусі.

Зазначається. що закон передбачає можливість запровадження заборони на діяльність іноземних ЗМІ на території Білорусі, якщо вони проявлятимуть недружні дії щодо білоруських ЗМІ.

"Документ спрямований на вдосконалення механізмів захисту національних інтересів у медіасфері, а також розширення інструментів для реагування на недружні дії щодо Білорусі. Законом передбачається можливість запровадження заборони діяльність іноземних ЗМІ біля Республіки Білорусь у разі прояви іноземними державами недружніх дій щодо білоруських ЗМІ", - йдеться у документі.

Також передбачено визначення особливостей функціонування агрегатів новин та правового статусу їхніх власників. Таким чином розширюється перелік підстав для анулювання свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмеження доступу до інтернет-ресурсу, мережевого видання або новинного агрегатора.

"Встановлюються вимоги до діяльності власників інтернет-ресурсів, які розповсюджують продукцію телевізійних та (або) радіомовних ЗМІ", - зазначають у пресцентрі Лукашенка.