У Білорусі дозволили порушувати кримінальні справи проти померлих

Про це пише "Медуза".

Видання зазначає, що законопроєкт вносить зміни до статті Кримінального кодексу щодо обставин, які виключають провадження у кримінальній справі. Відповідно до нього можна буде порушувати справи проти померлих людей за статтями про злочини, які не мають терміну давності — наприклад, це підготовка чи ведення агресивної війни, тероризм, геноцид, екоцид, порушення законів та звичаїв війни.

Представляти в суді інтереси померлої людини зможуть її родичі. Для цього вони мають подати відповідну заяву. У випадку, якщо родичі вирішили не брати участь у процесі або їх не змогли знайти, інтереси обвинуваченого представлятиме призначений адвокат.

Видання "Белта" уточнює, що поправки до КК підготувала Генпрокуратура, яка з 2021 року веде "дослідження обставин геноциду білоруського народу в роки Великої Вітчизняної війни та післявоєнний період" з метою встановлення осіб, причетних до геноциду та їх кримінального переслідування.

Закон набуде чинності після того, як його схвалить верхня палата парламенту та підпише Олександр Лукашенко.