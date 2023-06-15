У Білорусі дозволили порушувати кримінальні справи проти померлих
Нижня палата парламенту Білорусі ухвалила законопроєкт, який дозволить правоохоронним органам порушувати кримінальні справи проти померлих людей
Про це пише "Медуза".
Видання зазначає, що законопроєкт вносить зміни до статті Кримінального кодексу щодо обставин, які виключають провадження у кримінальній справі. Відповідно до нього можна буде порушувати справи проти померлих людей за статтями про злочини, які не мають терміну давності — наприклад, це підготовка чи ведення агресивної війни, тероризм, геноцид, екоцид, порушення законів та звичаїв війни.
Представляти в суді інтереси померлої людини зможуть її родичі. Для цього вони мають подати відповідну заяву. У випадку, якщо родичі вирішили не брати участь у процесі або їх не змогли знайти, інтереси обвинуваченого представлятиме призначений адвокат.
Видання "Белта" уточнює, що поправки до КК підготувала Генпрокуратура, яка з 2021 року веде "дослідження обставин геноциду білоруського народу в роки Великої Вітчизняної війни та післявоєнний період" з метою встановлення осіб, причетних до геноциду та їх кримінального переслідування.
Закон набуде чинності після того, як його схвалить верхня палата парламенту та підпише Олександр Лукашенко.
- Нагадаємо, на початку червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "українське питання" було слід вирішувати у 2014-2015 роках, коли в Києва нібито не було боєздатної армії.
- 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь уже почала отримувати ядерну зброю від РФ, хоча Путін повідомляв, що РФ розташує ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.
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