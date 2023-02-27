Лукашенко заявив, що Білорусь спільно з РФ зможе "виготовляти будь-які типи озброєнь"
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що не зважаючи на санкції, Білорусь разом з РФ "може виготовляти будь-які види озброєння"
Про це він заявив на засіданні з силовиками.
Лукашенко сказав, що країна виготовляє достатньо озброєння для потреб білоруської армії. За його словами, все необхідне залізо країна отримує з Росії, а виробництво мікроелектроніки залишилось ще з часів Радянського Союзу.
"Хочу відзначити, що не дивлячись на безпрецедентний санкційний тиск, ми виготовляємо достатньо озброєння та військової техніки для потреб білоруської армії. Це пов'язано з тим, що все необхідне нам залізо ми запросто отримуємо з Росії. А от все, що стосується мікроелектроніки, оптоелектроніки, оптики та іншого - хвала тим, хто зберіг виробництво, що лишилось нам від СРСР і таким чином, разом з РФ, ми можемо виготовляти будь-які типи озброєння", - заявив диктатор.
- Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі, що біля Мінська, сталося два вибухи, було пошкоджено російський розвідувальний літак ДРЛО А-50 та снігоприбиральну техніку.
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