Про це він заявив на засіданні з силовиками.

Лукашенко сказав, що країна виготовляє достатньо озброєння для потреб білоруської армії. За його словами, все необхідне залізо країна отримує з Росії, а виробництво мікроелектроніки залишилось ще з часів Радянського Союзу.

"Хочу відзначити, що не дивлячись на безпрецедентний санкційний тиск, ми виготовляємо достатньо озброєння та військової техніки для потреб білоруської армії. Це пов'язано з тим, що все необхідне нам залізо ми запросто отримуємо з Росії. А от все, що стосується мікроелектроніки, оптоелектроніки, оптики та іншого - хвала тим, хто зберіг виробництво, що лишилось нам від СРСР і таким чином, разом з РФ, ми можемо виготовляти будь-які типи озброєння", - заявив диктатор.