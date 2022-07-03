Лукашенко заявив, що у війні з Україною "правда на боці Росії"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у розв'язаній Росією війні проти України правда на боці агресора
Про це Лукашенко сказав під час виступу на честь дня незалежності Білорусі, який транслювало тамтешнє телебачення.
"Наша трагедія, білорусів, у тому, що сьогодні зіткнулися два братські народи - росіяни та українці. Це наша трагедія, але ми завжди говорили, що правда сильніша. І правда сьогодні на боці братської Росії. Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. А скільки країн по той бік, майже півсотні, які фактично воюють проти Росії в Україні. Щось не складається балансу", - сказав Лукашенко.
- 2 липня Олександр Лукашенко заявив, що Україна, нібито, випустила по Білорусі ракети, які перехопила ППО. Також білоруський диктатор оголосив, що навів власні ракети на столицю України та країн Заходу, які він вважає недружніми.
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