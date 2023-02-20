Лукашенко зранку зібрав засідання Ради безпеки Білорусі, - опозиціонер Латушко
Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко зазначив, що Рада безпеки Білорусі планує прийняти закон щодо народного ополчення
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Після візиту до Москви Лукашенко зник з екранів. Але сьогодні вранці він зібрав нараду Ради безпеки. Головною темою, яка зараз обговорюється в Мінську, є тема ситуації навколо Білорусі, і це пов'язано з війною та тема народного ополчення. Прийняття закону, який говорить, що використовуючи досвід війни в Україні, потрібно бути готовими до того, що кожен житель Білорусі має вміти користуватися зброєю, щоб захистити свою землю", - підкреслив Латушко.
Опозиціонер також додав, що Путін змушує Лукашенка більше заангажуватися у війну, а Лукашенко намагається виторгувати свою участь та підтримку Росії меншою мірою.
"Відсутність комунікації після зустрічі Лукашенка з Путіним говорить про те, що Путін не хоче давати ще більше грошей Лукашенку, а Лукашенко хоче більше грошей. У них була головна суперечка з цього приводу - скільки заплатить Путін за те, що зробить Лукашенко", - пояснив Латушко.
- Зеленський заявив, що наступ білоруських військ зробить їх терористами - це буде велика історична помилка. Він зазначив, що на сьогодні високої ймовірності та високого ризику нападу з Білорусі немає, 80% жителів країни не хочуть воювати проти України.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Лукашенко намагається не дати Путіну відправити армію Білорусі до України, оскільки це означатиме кінець режиму самопроголошеного президента
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