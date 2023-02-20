Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Після візиту до Москви Лукашенко зник з екранів. Але сьогодні вранці він зібрав нараду Ради безпеки. Головною темою, яка зараз обговорюється в Мінську, є тема ситуації навколо Білорусі, і це пов'язано з війною та тема народного ополчення. Прийняття закону, який говорить, що використовуючи досвід війни в Україні, потрібно бути готовими до того, що кожен житель Білорусі має вміти користуватися зброєю, щоб захистити свою землю", - підкреслив Латушко.

Опозиціонер також додав, що Путін змушує Лукашенка більше заангажуватися у війну, а Лукашенко намагається виторгувати свою участь та підтримку Росії меншою мірою.

"Відсутність комунікації після зустрічі Лукашенка з Путіним говорить про те, що Путін не хоче давати ще більше грошей Лукашенку, а Лукашенко хоче більше грошей. У них була головна суперечка з цього приводу - скільки заплатить Путін за те, що зробить Лукашенко", - пояснив Латушко.