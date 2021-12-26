Лукашенко зустрінеться з Путіним напередодні Нового року

Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє Хартыя'97.



"Заплановано зустріч на 29 грудня, вони зустрінуться й на неформальному саміті СНД 28 грудня", - сказав представник Кремля.



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Перемовини відбудуться у Санкт-Петербурзі, куди Лукашенко прибуде до участі у зустрічі глав держав СНД.





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