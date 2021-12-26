Лукашенко зустрінеться з Путіним напередодні Нового року
Президент РФ Володимир Путін зустрінеться із правителем Білорусі Олександром Лукашенком до кінця поточного року
Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє Хартыя'97.
"Заплановано зустріч на 29 грудня, вони зустрінуться й на неформальному саміті СНД 28 грудня", - сказав представник Кремля.
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Перемовини відбудуться у Санкт-Петербурзі, куди Лукашенко прибуде до участі у зустрічі глав держав СНД.
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