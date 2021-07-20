Лунін отримав у "Реалі" капітанську пов'язку
Український голкіпер Андрій Лунін зіграв за мадридський "Реал" у статусі капітана в контрольному матчі з "Райо Вальєкано"
Фото з капітанською пов'язкою на руці Лунін оприлюднив у Instagram.
У контрольній грі, яка відбувалася за "зачиненими дверима", Лунін вийшов у стартовому складі разом зі ще шістьма гравцями основи - Начо, Альваро Одріосолою, Марсело, Іско, Мартіном Едегором та Лукасом Лукасом.
Українець отримав капітанську пов'язку у другому таймі після заміни Марсело.
Матч завершився внічию 1:1.
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8 липня стало відомо, що Андрій Лунін залишиться у мадридському "Реалі" на сезон 2021/22.
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