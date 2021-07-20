Лунін отримав у "Реалі" капітанську пов'язку

Фото з капітанською пов'язкою на руці Лунін оприлюднив у Instagram.

У контрольній грі, яка відбувалася за "зачиненими дверима", Лунін вийшов у стартовому складі разом зі ще шістьма гравцями основи - Начо, Альваро Одріосолою, Марсело, Іско, Мартіном Едегором та Лукасом Лукасом.

Українець отримав капітанську пов'язку у другому таймі після заміни Марсело.

Матч завершився внічию 1:1.

8 липня стало відомо, що Андрій Лунін залишиться у мадридському "Реалі" на сезон 2021/22.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb