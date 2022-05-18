Лунін визначився зі своїм майбутнім у "Реалі"

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Лунін в хороших стосунках з тренером Карло Анчелотті, але прагне регулярно виходити в основному складі, а не залишатись на лавці запасних. Тому планує знову піти в оренду або ж взагалі покинути "Реал".

"Реал" вже розпочав пошуки голкіпера для ротації, і найбільш вірогідний варіант – Давід Оспіна, чий контракт з "Наполі" закінчується влітку. Колумбійця влаштовує можливість бути дублером.

23-річний Андрій Лунін у цьому сезоні вперше зіграв за мадридців у чемпіонаті Іспанії з часу переходу до "королівського" клубу в 2018 році. На рахунку українця по два матчі в Ла Лізі та Кубку Іспанії.

Українець також виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".

30 квітня Андрій Лунін став чемпіоном Іспанії у складі мадридського "Реалу".

9 травня український голкіпер вперше зіграв за мадридський "Реал" у чемпіонаті Іспанії

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