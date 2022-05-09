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Головна Спорт Українець Лунін дебютував за "Реал" в чемпіонаті Іспанії

Українець Лунін дебютував за "Реал" в чемпіонаті Іспанії

9 травня, 2022 понедiлок
09:47
Спорт Андрій Лунін

Український голкіпер Андрій Лунін вперше зіграв за мадридський "Реал" у чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Лунін зіграв за "Реал" у матчі 35-го туру Ла Ліги проти "Атлетико". Українець пропустив на 40-й хвилині гол від Янніка Карраско, який реалізував пенальті. По перерві воротар ліквідував вихід сам на сам та не дозволив суперникам збільшити перевагу. 

Врешті це не врятувало "Реал" від поразки 0:1. 

23-річний Андрій Лунін вперше зіграв за мадридців у чемпіонаті Іспанії з часу переходу до "королівського" клубу в 2018 році. У нинішньому сезоні він ще двічі виходив на поле у Кубку Іспанії. Українець також виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".

"Реал" у нинішньому сезоні достроково став чемпіоном Іспанії. 

Чемпіонат Іспанії

35-й тур 

8 травня

"Атлетико" - "Реал" 1:0

Гол: Карраско, 40 (пен.)

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футбол
Реал
Атлетико
чемпіонат Іспанії
Андрій Лунін
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