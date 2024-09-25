Lviv BookForum розпочинається вже за тиждень: для гостей готують 150 подій

Презентація нового роману Василя Шкляра "Заячий костел", дискусія про російську пропаганду за участі дипломата та ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, інтерактивні ігри для дітей за участі письменниці Євгенії Завалій, події від авторок Дари Корній та Галини Вдовиченко, а також обговорення дебютної збірки оповідань засновника сатиричного видання UaReview Романа Голубовського — Lviv BookForum підготував 150 заходів на восьми локаціях у середмісті Львова.

Повна програма за посиланням.

Вхід на всі події вільний.

Еспресо - генеральний інформаційний партнер події.

У середмісті Львова відбудуться події від 45 партнерських організацій, зокрема понад 30 видавництв: БО "Видавництво "Світ Ґраля"", Видавництво "Ранок", Видавництво "Аверс", Видавництво "АССА", Видавництво "Богдан", Видавництво "БукБанда", Видавництво "Дзеркало світу", Видавництво "Колесо Життя", Видавництво "Локальна історія", Видавництво "Майстерня історій "Мрієлов"", Видавництво "Наш Формат", Видавництво "Апріорі", Видавництво "ВИДИВО" при ГО "Всесвітній день вишиванки", Видавництво "Віхола", Видавництво "Жорж", Видавництво 21, Видавництво Старого Лева, Видавництво Темпора, Видавництво Фабула, Видавництво Фоліо, Видавництво Discursus, Видавництво Stretovych, Видавництво UA Comix, КСД, Лабораторія, ТОВ "Видавничий центр "Академія"", ТОВ "ВК "Нова інформація"", журнал "Країна", punkt publishing, READBERRY.

Крім Порохової вежі, події будуть на таких локаціях: America House Lviv (вул. Академіка Гнатюка, 2); Львівська обласна бібліотека для дітей, "Леотека" (вул. Винниченка, 1); Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука (Площа Ринок, 9); Готель "Жорж", камінна зала (пл. Міцкевича, 1); Інститут народознавства НАН України (пр. Свободи, 15); Книгарня "Є" (пр. Свободи, 7); Артцентр "Дзиґа" (вул. Вірменська, 35); Мистецька бібліотека (вул. Шота Руставелі, 8).

Порохова вежа (вул. Підвальна, 4): На вас чекає крамничка BookForum, партнерська локація з Видавництвом Старого Лева, де ви зможете придбати книги авторів, які виступатимуть в програмі на локації.

Інститут народознавства НАН України (пр. Свободи, 15): Ми підготували спільний стенд видавництв, які беруть участь у програмі.

Книгарня "Є" (просп. Свободи, 7)

Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука (Площа Ринок, 9): Тут Lviv BookForum підготував локацію військової літератури за участі "Азову"

Книгарня "Клуб Сімейного дозвілля" (вул. Братів Рогатинців, 15)

Книгарня "Плекай" (вул. Грушевського 23)

Книгарня Старого Лева (вул. Галицька, 17)

Новинки від видавців під час подій можна буде придбати у таких місцях:

Також книги можливо буде придбати безпосередньо у видавництв після подій.

31-й Міжнародний літературний фестиваль Lviv BookForum триватиме 3-6 жовтня. Фокусна тема – "Сила спільнодії". До BookForum долучаться гості з 18 країн світу. Серед них – лавреат Букерівської премії Салман Рушді (Британія), дослідниця постколоніалізму Ґаятрі Чакраворті (Індія). Співак, журналіст Девід Ремнік (США), лавреатка Оскару Василиса Степаненко і ще десятки авторів та культурних діячів.

Відкриє 31-й Lviv BookForum 2 жовтня публічна розмова з літературознавцем і письменником Мирославом Шкандрієм, під час якої ми дослідимо постколоніальний досвід українців.

"Наша фокусна тема в цьому році — це про спільнодію. Ми прагнемо створити простір для дискусій про виклики, які постають перед сучасним світом, з огляду на історичні уроки та боротьбу за права людини. І розпочати нашу програму ми б хотіли з розмови з професором, головою департаменту германістики й славістики Манітобського університету Мирославом Шкандрієм, який дослідив антиімперські твори в українській літературі від Сковороди до 90-их років. Його праця показує тяглість літературних поколінь в протидії імперії, і це нам нагадування про те, що ми не самі, і наша опірність на цьому етапі боротьби з Росією, це зокрема завдяки їхній роботі. ", — розповідає Софія Челяк, програмна директорка Фестивалю.

Організатор заходу: Громадська організація "Форум видавців".