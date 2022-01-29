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Головна Коронавірус Львів та Київ з прилеглими областями. Де найшвидше прогресує пандемія

Львів та Київ з прилеглими областями. Де найшвидше прогресує пандемія

29 січня, 2022 субота
09:10
Коронавірус

Протягом п'ятниці, 28 січня 2022 року, найбільше нових випадків зараження COVID-19 мають Львів і Львівщина, а також Київ та Київщина. В обох регіонах - понад 3 тис. заражених лише за останню добу

Такими є відкриті дані Мінохорониздоров'я, передає Еспресо.TV.

Київ (2418) та Київщина (1227) - 3 645,

Львів і Львівщина - 3 791.

Читайте такожТакого ще не було. В Україні за добу - 37 тис. нових заражених COVID-19

Понад 2 тис. випадків:

Одеса та Одещина - 2 598,

Івано-Франківськ та Франківщина - 2 572,

Житомир та Житомирщина - 2 214,

Хмельницький та Хмельниччина - 2 186.

У решті українських регіонів виявлено менше 2 тис. заражень.


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