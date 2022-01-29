Львів та Київ з прилеглими областями. Де найшвидше прогресує пандемія
Протягом п'ятниці, 28 січня 2022 року, найбільше нових випадків зараження COVID-19 мають Львів і Львівщина, а також Київ та Київщина. В обох регіонах - понад 3 тис. заражених лише за останню добу
Такими є відкриті дані Мінохорониздоров'я, передає Еспресо.TV.
Київ (2418) та Київщина (1227) - 3 645,
Львів і Львівщина - 3 791.
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Понад 2 тис. випадків:
Одеса та Одещина - 2 598,
Івано-Франківськ та Франківщина - 2 572,
Житомир та Житомирщина - 2 214,
Хмельницький та Хмельниччина - 2 186.
У решті українських регіонів виявлено менше 2 тис. заражень.
- Нагадаємо, у лютому медиками очікується до 60 тис. нових заражених COVID-19 протягом доби.
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