Львів та Київ з прилеглими областями. Де найшвидше прогресує пандемія

Такими є відкриті дані Мінохорониздоров'я, передає Еспресо.TV.



Київ (2418) та Київщина (1227) - 3 645,



Львів і Львівщина - 3 791.



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Понад 2 тис. випадків:



Одеса та Одещина - 2 598,



Івано-Франківськ та Франківщина - 2 572,



Житомир та Житомирщина - 2 214,



Хмельницький та Хмельниччина - 2 186.



У решті українських регіонів виявлено менше 2 тис. заражень.

Нагадаємо, у лютому медиками очікується до 60 тис. нових заражених COVID-19 протягом доби.



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