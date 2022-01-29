Такого ще не було. В Україні за добу - 37 тис. нових заражених COVID-19
За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий, підтверджений лабораторно, випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей - 5 341, медпрацівників - 806)
Заявлений сьогодні, 29 січня 2022 року, Міністерством охорони здоров'я показник у 37 тис. заражених є абсолютним антирекордом від початку пандемії коронавірусу в Україні. Під час попереднього спалаху захварюваності, що мав місце восени 2021 року, було щонайбільше 27 тис. заражень протягом однієї доби, інформує Еспресо.TV.
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Окрім того, за минулу добу:
госпіталізовано - 3340 осіб,
летальних випадків - 149,
одужало - 7 163 особи.
- Нагадаємо, у лютому медиками очікується до 60 тис. нових заражених COVID-19 протягом доби.
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