Невакциновані люди віком 50-64 років потрапляють у лікарню у 46 разів частіше від штаму "Омікрон", ніж тричі щеплені, - вчені
Невакциновані люди віком 50-64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше від штаму коронавірусу "Омікрон", ніж ті, хто отримав три дози вакцини
Про це повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC).
Госпіталізацій також було у 52 рази більше серед нещеплених віком 65+.
Учені дослідили різницю між показниками госпіталізації серед щеплених двома дозами і зовсім не вакцинованих людей у різних вікових групах.
Так, госпіталізацій було:
- у 16 разів більше серед невакцинованих дорослих віком від 18 років;
- у 8 разів більше серед невакцинованих підлітків віком 12-17 років;
- у 12 разів більше серед нещеплених дорослих до 49 років;
- у 18 разів більше у невакцинованих дорослих віком 50-64 років;
- та у 18 разів більше серед невакцинованих дорослих віком 65+.
За період поширення "Омікрону", у США фіксували 240 госпіталізацій з COVID-19 на 100 тис. серед невакцинованих людей.
Серед людей, які щепилися двічі, показник госпіталізацій склав 27 на 100 тис., а серед тих, хто отримав третю дозу, цей показник дорівнював 4,8 на 100 тис.
За даними, які зібрали науковці через мережу із понад 250 лікарнями невідкладної допомоги у 14 штатах, повна вакцинація у поєднанні з бустерним щепленням гарантує 98% захисту від потрапляння у лікарню з "Омікроном".
- Нагадаємо, дослідження показало, що високий рівень Т-клітин, які формуються внаслідок застуди, захищає від зараження коронавірусом.
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