Застуда може знизити ризик зараження COVID-19, - дослідження
Британське дослідження показало, що високий рівень Т-клітин, які формуються внаслідок застуди, захищають від зараження коронавірусом
Про це повідомляє Reuters.
Дослідження Імперського коледжу Лондона, опубліковане 10 січня, показало, що високий рівень Т-клітин від звичайної застуди може забезпечити захист від COVID-19.
Видання зазначає, що ці дані можуть визначити підходи до розробки вакцин другого покоління. COVID-19 спричиняється одним типом коронавірусу, а деякі застуди виникають від інших типів, тому вчені спробували з'ясувати, чи імунітет проти одного може допомогти з іншим.
Вважається, що Т-клітини відіграють життєво важливу роль у забезпеченні імунітету від COVID-19.
У дослідженні брали участь 52 особи, які проживали з інфікованими на коронавірус. Виявилося, що у тих учасників, у яких сформувався "банк пам’яті" специфічних імунних клітин після застуди, менше шансів захворіти на коронавірус.
Експерти зазначили, що вакцини залишаються ключовим способом захисту від COVID-19. Однак вони вважають, що ці висновки можуть дати корисні знання про те, як імунна система організму бореться з вірусом.
Вчені попереджають, що було б "серйозною помилкою" вважати, що кожен, хто нещодавно перехворів на застуду, буде автоматично захищений від COVID-19, оскільки не всі викликані коронавірусами.
- Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що ситуація з коронавірусом залишатиметься складною протягом найближчих трьох місяців, проте організація вже бачить кінець пандемії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.38
Купівля 27.38Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.82Продаж 31.27
- Актуальне
- Важливе