Застуда може знизити ризик зараження COVID-19, - дослідження

Про це повідомляє Reuters.



Дослідження Імперського коледжу Лондона, опубліковане 10 січня, показало, що високий рівень Т-клітин від звичайної застуди може забезпечити захист від COVID-19.



Видання зазначає, що ці дані можуть визначити підходи до розробки вакцин другого покоління. COVID-19 спричиняється одним типом коронавірусу, а деякі застуди виникають від інших типів, тому вчені спробували з'ясувати, чи імунітет проти одного може допомогти з іншим.



Вважається, що Т-клітини відіграють життєво важливу роль у забезпеченні імунітету від COVID-19.



У дослідженні брали участь 52 особи, які проживали з інфікованими на коронавірус. Виявилося, що у тих учасників, у яких сформувався "банк пам’яті" специфічних імунних клітин після застуди, менше шансів захворіти на коронавірус.



Експерти зазначили, що вакцини залишаються ключовим способом захисту від COVID-19. Однак вони вважають, що ці висновки можуть дати корисні знання про те, як імунна система організму бореться з вірусом.



Вчені попереджають, що було б "серйозною помилкою" вважати, що кожен, хто нещодавно перехворів на застуду, буде автоматично захищений від COVID-19, оскільки не всі викликані коронавірусами.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що ситуація з коронавірусом залишатиметься складною протягом найближчих трьох місяців, проте організація вже бачить кінець пандемії.