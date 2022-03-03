Львівська єпархія УПЦ МП виступила за повну незалежність церкви від Москви

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА, - інформує Еспресо.TV.



Звернення священнослужителів Львівської єпархії є першим в Україні колективним зверненням духовенства цілої єпархії щодо бажання вийти зі структури РПЦ, яка, за словами отців, "мовчазно погоджує війну".



"Сьогодні маски скинуто. Очевидно всім, що за словами про братерську любов і створення єдиного духовного простору "руського миру" ховалося людиноненависницьке прагнення захопити й пригнобити вільний і боголюбивий український народ. Ми маємо Каїна – в особі президента Росії В. Путіна", - йдеться у зверненні до правлячого Архиєрея митрополита Філарета із проханням щодо проголошення повної автокефалії від РПЦ на Архиєрейському соборі.



"Перебування в молитовній і євхаристичній єдності з Московським Патріархатом, навіть після прийняття рішення не поминати за Божественною літургією Патріарха Кирила, виставляє вірних УПЦ перед їхніми друзями, родичами та побратимами ворожими колабораціоністами та зрадниками. Хоча насправді так не є. Ми всі – патріоти. Ми любимо свою Батьківщину й доводимо це на полі бою і в тилу. Православні священники Галичини завжди зі своїм народом!", - зазначає духовенство.

Нагадаємо, київські священники УПЦ МП хочуть вийти з московського патріархату.

Священників РПЦ не має бути в ЗСУ, - Епіфаній щодо закону про військових капеланів.