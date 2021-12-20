Священників РПЦ не має бути в ЗСУ, - Епіфаній щодо закону про військових капеланів

Про це передає Радіо Свобода.



"Ми йшли вже довгих більше п'яти років до ухвалення цього закону. Було понад 10 законопроєктів. Але вони не задовольняли церкви, релігійні організації в Україні, які мають своїх капеланів. Але в українській армії близько 80% капеланів - це капелани ПЦУ. Тому ми вдячні Верховній Раді, що нарешті все ж таки зуміли ухвалити відповідний законопроєкт", - зазначив Епіфаній.



Крім того, він додав, з тексту закону видалили пункт про те, що капеланами не можуть бути священники церкви, центр якої перебуває в країні агресора.



"Це було викреслено. Але там йде посилання на основний закон, в якому це чітко прописано. І є закон щодо перейменування так званої Української православної церкви на Російську православну церкву в Україні. Він зараз не виконується. Але прийде час, коли він буде виконуватися", - пояснив Предстоятель Православної церкви України.



Епіфаній повідомив, що сподівається, що Конституційний суд України визнає законність цієї норми.



Також він наголосив, що українські військові не приймуть до своїх лав російського священника.



"Є маса прикладів. Можна знайти це у відкритому доступі, в інтернеті, як вони, починаючи з 2014 року, благословляли ватажків, благословляли тих, хто нищив наших військових", - пояснив Епіфаній.



Говорячи про випадок, коли в тимчасово окупованому Севастополі протоієрей УПЦ МП Сергій Халюта разом з іншими священниками освячував бойові знамена для Чорноморського флоту РФ, митрополит зазначив, що такі приклади не поодинокі.



"Таких випадків є дуже й дуже багато. І тому не місце російським священникам в українській армії під час війни, реальної війни, яка відбувається. Є дуже багато прикладів того, як ці священники свого часу працювали на агресора, на окупанта", - підсумував предстоятель Православної церкви України.

Нагадаємо, 30 листопада Рада ухвалила законопроєкт про Службу військового капеланства.

17 грудня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

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