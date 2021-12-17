Зеленський підписав закон про Службу військового капеланства
У п'ятницю, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками Всеукраїнської ради церков і підписав закон "Про Службу військового капеланства"
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
"Це був великий запит від релігійної спільноти й наших військових", - наголосив Зеленський.
У пояснювальній записці закону йдеться, що він "чітко розмежовує діяльність церкви і держави та визначає принципи, на яких здійснюється діяльність Служби військового капеланства. Визначає функціональні обов'язки військового капелана як військовослужбовця".
Під час зустрічі представники Ради церков подякували Зеленському за підтримку цього закону, а президент у відповідь висловив вдячність за підтримку українських військових та привітав із 25 річницею створення ради.
"Хотів би подякувати вам за те, що ви робите, щоб наше життя було справді мирним і спокійним. Робите своєю працею, своїми молитвами, своїм щоденним життям", - зазначив Зеленський.
У пресслужбі додають, що під час зустрічі обговорили також реформу інтернатів та протидію домашньому насильству. Співрозмовники у цьому контексті підкреслили важливість ратифікації Стамбульської конвенції. Зеленський наголосив, що насилля в сім'ях - це питання, "яке треба врегулювати на законодавчому рівні".
"У будь-якому разі такі питання мають обговорюватися в широкому колі, і вважаю, що Рада церков повинна мати представників при обговоренні цього чи альтернативного законодавчого акта, який захистить людей", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, 30 листопада Рада ухвалила законопроєкт про Службу військового капеланства.
- Того ж дня стало відомо, що ОП готує законопроєкт про ратифікацію Україною Стамбульської конвенції.
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