Зеленський підписав закон про Службу військового капеланства

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Це був великий запит від релігійної спільноти й наших військових", - наголосив Зеленський.

У пояснювальній записці закону йдеться, що він "чітко розмежовує діяльність церкви і держави та визначає принципи, на яких здійснюється діяльність Служби військового капеланства. Визначає функціональні обов'язки військового капелана як військовослужбовця".

Під час зустрічі представники Ради церков подякували Зеленському за підтримку цього закону, а президент у відповідь висловив вдячність за підтримку українських військових та привітав із 25 річницею створення ради.

"Хотів би подякувати вам за те, що ви робите, щоб наше життя було справді мирним і спокійним. Робите своєю працею, своїми молитвами, своїм щоденним життям", - зазначив Зеленський.





У пресслужбі додають, що під час зустрічі обговорили також реформу інтернатів та протидію домашньому насильству. Співрозмовники у цьому контексті підкреслили важливість ратифікації Стамбульської конвенції. Зеленський наголосив, що насилля в сім'ях - це питання, "яке треба врегулювати на законодавчому рівні".

"У будь-якому разі такі питання мають обговорюватися в широкому колі, і вважаю, що Рада церков повинна мати представників при обговоренні цього чи альтернативного законодавчого акта, який захистить людей", - сказав Зеленський.



Нагадаємо, 30 листопада Рада ухвалила законопроєкт про Службу військового капеланства.

Того ж дня стало відомо, що ОП готує законопроєкт про ратифікацію Україною Стамбульської конвенції.



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