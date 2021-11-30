Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Рада ухвалила законопроєкт про Службу військового капеланства

Рада ухвалила законопроєкт про Службу військового капеланства

30 листопада, 2021 вiвторок
16:31
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 4626 "Про Службу військового капеланства", який закріплює статус військових капеланів як військовослужбовців

За відповідне рішення проголував 291 депутат, передає Еспресо.TV.

У проєкті визначаються принципи, на яких здійснюється діяльність Служби військового капеланства, її структура, порядок підпорядкування та загальна чисельність; закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців, визначаються їх функціональні обов’язки.

Крім цього, законопроєкт запроваджує квоти конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави. Також передбачається створення Міжконфесійних рад з питань військового капеланства як дорадчих органів при Міністерстві оборони України та Міністерстві внутрішніх справ України.

Служба військового капеланства утворюється як окрема структура у складі ЗСУ, Нацгвардії, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної прикордонної служби України, вид якої залежить від обсягу, характеру та складності заходів щодо задоволення духовно-релігійних потреб в їх органі військового управління, з’єднанні, військовій частині, військовому навчальному закладі, установі та організації. У військовій частині на рівні окремого батальйону функції Служби військового капеланства можуть виконуватися одним військовим капеланом.

Згідно із проєктом закону, служби військового капеланства підпорядковуються безпосередньо головнокомандувачу Збройних Сил України, командувачу Національної гвардії України, керівникам інших утворених відповідно до законів України військових формувань, голові Державної прикордонної служби України.

У документі також закріплюється, хто може бути військовим капеланом. Це, зокрема, громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від керівного центру відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Наявність вищої богословської освіти (ця норма починає діяти через 5 років після набрання чинності закону) є обов'язковою умовою для посади військового капелана.

Інформація про особу, яку військовий капелан дізнався під час здійснення діяльності, є конфіденційною.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
закон
військо
Рада
законотворчість
Постанова
капелан
Читайте також:
Саакашвілі
29 листопада, 2021 понедiлок
Саакашвілі виголосив промову у суді і покинув залу, засідання продовжать без нього
Нардеп Новинский, патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев), предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский)
28 листопада, 2021 неділя
Духовенство церкви Московського патріархату з нетерпінням чекає російських танків, - генерал Скіпальський
27 листопада, 2021 субота
Генерал Бурба виїхав з України, - Ігор Мосійчук
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.37
  • EUR
    Купівля 30.61
    Продаж 31.04
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
30 листопада
17:49
Окупанти обстріляли Нью-Йорк, втрат серед українських військових немає
17:49
Ерлінг Холанд
40 млн євро для себе і 20 млн для батька: агент Холанда ошелешив "Барселону" фінансовими запитами
17:43
В Азербайджані загинуло 14 людей внаслідок падіння військового літака
17:40
Зеленський
Зеленський призначив нового очільника контррозвідки СБУ
17:36
Оновлено
Україна стане другою країною у світі, що проведе перепис населення у співпраці з Apple, - Зеленський
17:32
Заліско-блогер
"Затупив". Блогер, який влаштував "голодну тусу" в день скорботи, відреагував на обурення українців
17:08
Ексклюзив
Валерій Клочок
ТСК - це бутафорія, якою нам намагались замилити очі, - політичний експерт про комісію Ради щодо вагнерівців
17:05
сепар
Безпілотники, боєприпаси і понад 3 тис. тонн пального: окупанти посилюють війська на Донбасі, - розвідка
16:57
Україна-НАТО
Наказав скласти зброю та не чинити опір під час окупації Криму: в Україні заочно судитимуть екскомандувача ВМС Березовського
16:52
Тете
Гарна ідея, - найдорожчий бразильський футболіст "Шахтаря" заговорив про українське громадянство
16:39
У Японії врятували чоловіка, який 22 години дрейфував у відкритому морі
16:34
Тоні Кроос
Футболіст "Реалу" розкритикував France Football, який нагородив Мессі "Золотим м'ячем"
16:33
тест COVID-19
Штам "Омікрон" був у Нідерландах ще до прибуття пасажирів із Південної Африки, - Національний інститут громадського здоров'я
16:32
Ніна Южаніна
Ті, хто проголосував за 5600, відчують на своїй шкурі тиск фіскальних органів, - Южаніна
16:28
Інфографіка
Євросолідарність
"Європейська Солідарність" вийшла на перше місце, її підтримка росте  – опитування КМІС
16:13
Олімпіада-2022
У Китаї визначились, як провести Олімпіаду-2022 після появи штаму "Омікрон"
16:13
вишиванка
У Чернівцях відкриють музей української вишиванки
16:12
Назарій Яремчук
Ювілей Назарія Яремчука відзначать на державному рівні. Перелік заходів
15:46
землетрус
Біля грецького острова Ікарія стався підводний землетрус
15:24
Зварювальники Ferrexpo стали бронзовими призерами на XV відкритому конкурсі "Золотий кубок Бенардосу 2021"
15:20
Путін
Путін висловився щодо можливості вторгнення в Україну і назвав "червоні лінії", порушення яких вважає загрозою для РФ
15:13
Вадим Улида
Очільник "Гарантованого покупця" подав у відставку за два тижні після призначення на посаду
15:04
До кремлівської партії "Єдина Росія" почали вступати жителі ОРДЛО, МЗС України відреагувало
14:44
Верховна Рада
Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт щодо змін у Податковому кодексі
14:42
На Херсонщині патрульного збив потяг
14:28
гроші, зарплата, заборгованість
В Україні від 1 грудня підвищать зарплати вчителям
14:17
Ексклюзив
Будівля МЗС Латвії в Ризі, де 30 листопада - 1 грудня проходить зустріч міністрів зак. справ НАТО, а також - України та Грузії
Віталій Портников: НАТО не має запросити Росію до вторгнення
14:12
Обвинувачені під час засідання
Учасники нападу на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" не визнають своєї провини
14:10
З 6 грудня в Україні скасують самоізоляцію для прибулих з Індії
14:03
"В Україні можуть відбутися погані речі": прем'єр Польщі Моравецький закликав НАТО відреагувати на ескалацію з боку РФ
13:52
Відходи, якими забруднювала області злочинна група з Київщини
Забруднювали землі відходами з COVID-відділень: на Київщині прокуратура викрила злочинну групу
13:45
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні: на Полтавщині й Миколаївщині зафіксували найвищий у країні рівень захворюваності
13:33
вакцинація
У Мінекономіки розповіли, як отримати "тисячу Зеленського" за COVID-вакцинацію
13:26
НКРЕКП
Керівництво НКРЕКП за 2020 рік нарахувало собі премій на майже 2,2 млн грн, - ДБР
13:26
"ЗахисТИ Україну - зупини переворот": громадян запрошують на віче 1 грудня на Майдані Незалежності
12:53
Терориста "ДНР", який убивав поранених військових ЗСУ, засудили на 6 років
12:43
Барбадос
Барбадос офіційно став республікою та проголосив Ріанну національною героїнею
12:42
Верховна Рада
Рада ухвалила створення Державної служби України у справах дітей
12:34
Гео Лерос
ДБР викликало Лероса на допит 1 грудня, нардеп вважає це спробою завадити йому бути в Раді під час виступу Зеленського
12:32
Роман Соха
Нардеп від "Слуги народу" Соха розкритикував Зеленського за кадрові рішення та оголосив про вихід із фракції
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV