Рада ухвалила законопроєкт про Службу військового капеланства

За відповідне рішення проголував 291 депутат, передає Еспресо.TV.



У проєкті визначаються принципи, на яких здійснюється діяльність Служби військового капеланства, її структура, порядок підпорядкування та загальна чисельність; закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців, визначаються їх функціональні обов’язки.



Крім цього, законопроєкт запроваджує квоти конфесійного представництва відповідно до потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави. Також передбачається створення Міжконфесійних рад з питань військового капеланства як дорадчих органів при Міністерстві оборони України та Міністерстві внутрішніх справ України.



Служба військового капеланства утворюється як окрема структура у складі ЗСУ, Нацгвардії, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної прикордонної служби України, вид якої залежить від обсягу, характеру та складності заходів щодо задоволення духовно-релігійних потреб в їх органі військового управління, з’єднанні, військовій частині, військовому навчальному закладі, установі та організації. У військовій частині на рівні окремого батальйону функції Служби військового капеланства можуть виконуватися одним військовим капеланом.



Згідно із проєктом закону, служби військового капеланства підпорядковуються безпосередньо головнокомандувачу Збройних Сил України, командувачу Національної гвардії України, керівникам інших утворених відповідно до законів України військових формувань, голові Державної прикордонної служби України.



У документі також закріплюється, хто може бути військовим капеланом. Це, зокрема, громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від керівного центру відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.



Наявність вищої богословської освіти (ця норма починає діяти через 5 років після набрання чинності закону) є обов'язковою умовою для посади військового капелана.



Інформація про особу, яку військовий капелан дізнався під час здійснення діяльності, є конфіденційною.