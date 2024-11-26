Туреччина просить США скасувати санкції, щоб продовжити платежі Росії за газ

Про це інформує Bloomberg.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар підкреслив, що без спеціального винятку країна не зможе здійснювати платежі Росії, що, своєю чергою, негативно вплине на можливість купівлі газу.

"Ми не зможемо платити Росії, - поскаржився він. - Якщо ми не зможемо платити, ми не зможемо купувати товари".

За його словами, відсутність винятку призведе до значних втрат для Туреччини. Міністр нагадав про попередні винятки щодо санкцій, зокрема, пов'язані з Іраном.

У виданні зазначили, що така риторика Байрактара посилила напруженість у відносинах між Вашингтоном і рештою європейських покупців російського газу через санкції, оголошені минулого тижня щодо Газпромбанку, який раніше уникнув санкцій, пов'язаних із вторгненням в Україну, оскільки відігравав ключову роль у здійсненні платежів за енергоносії.

Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини, покривши близько 42% її імпорту минулого року.

Угорщина, інший значний імпортер російського газу, також висловила

Попри те, що Туреччина надає Україні бойові безпілотники та важливі артилерійські снаряди, вона досі не вводила санкції проти Росії.

Крім того, Туреччина та Росія планують створити газовий хаб на території Туреччини, включаючи можливість розширення підводних трубопроводів через Чорне море.

Туреччина покладається на Росію в імпорті близько половини сирої нафти, має одну атомну електростанцію Росатому на стадії будівництва і веде переговори про будівництво другої.