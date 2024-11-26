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Російський експорт нафти морем скоротився до найнижчого рівня з липня

Марія Науменко
26 листопада, 2024 вiвторок
10:24
Економіка

Експорт російської нафти морським шляхом досяг найнижчої позначки з липня, впавши до двомісячного мінімуму через скорочення поставок до Індії

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Про це інформує Bloomberg.
Середньомісячний обсяг експорту за чотири тижні до 24 листопада знизився приблизно на 150 тис.барелів на добу. Найбільше скорочення спостерігалося у західних портах Росії – до 25% від середньомісячного показника.

Оскільки більшість вантажів з експорту походять із західних терміналів, це різко позначилося на постачаннях до Індії. Обсяги відвантаження з Балтійського, Арктичного і Чорного морів опустилися нижче 1 млн барелів на добу, що все ще залишиться значно нижчим (на щонайменше 500 тис. барелів) порівняно з показниками середини жовтня.

У виданні підкреслили, що ці зміни відбуваються на фоні майбутніх переговорів міністрів нафти ОПЕК+, які відбудуться в неділю. Очікується, що у них обговорять можливість продовження обмежень на видобуток. Росія вже оголосила про плани скоротити видобуток у жовтні та листопаді для компенсації минулого перевиробництва, що, можливо, вплинуло на зменшення експорту.

Згідно з урядовими даними, видобуток минулого місяця був близьким до цільового показника, встановленого Росією в рамках ОПЕК+.+

Крім того, Велика Британія включила до санкційного списку ще дві російські страхові компанії, "АльфаСтрахование Груп Плс" і "ВСК". Попри санкції, чотири з цих компаній мають ліцензії на страхування морських суден в Індії. Лондон також додав до списку санкцій 30 танкерів, перевізників російської нафти, зокрема 14 з них перебувають під санкціями США або ЄС.

Загалом, згідно з даними відстеження суден і звітами портових агентів, 27 танкерів перевезли 20,5 млн барелів російської нафти за тиждень до 24 листопада, що є невеликим зростанням у порівнянні з попереднім тижнем. Середній потік зростання постачань з арктичних портів компенсувався стабільними поставками з Тихоокеанського регіону.

Вартість експорту в балтійських портах зросла в порівнянні з попереднім тижнем приблизно на 2,30 долара за барель. Ціни на чорноморську нафту марки Urals зросли приблизно на 2,10 долара за барель, а на ключову тихоокеанську нафту марки ESPO - приблизно на 0,90 долара порівняно з попереднім тижнем. Ціни на нафту з доставкою в Індію зросли приблизно на 2 долари за барель, згідно з даними Argus Media.

Попри зростання цін на нафту у балтійських портах та на чорноморському ринку, середній чотиритижневий дохід від експорту знизився до 1,4 млрд доларів на тиждень. 

За даними видання, ціна російських поставок з Балтики за чотири тижні до 24 листопада знизилася приблизно на 0,10 долара за барель порівняно з періодом до 17 листопада. Ціни на ключовий тихоокеанський сорт ВСТО були нижчими приблизно на 0,20 долара за барель. Натомість ціни на чорноморські поставки незначно зросли, так само як і ціна поставки до Індії.

  • Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти російського тіньового нафтового флоту: під обмеження потрапили 30 суден.
Теги:
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Росія
нафта
санкції проти Росії
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