Російський експорт нафти морем скоротився до найнижчого рівня з липня
Експорт російської нафти морським шляхом досяг найнижчої позначки з липня, впавши до двомісячного мінімуму через скорочення поставок до Індії
Про це інформує Bloomberg.
Середньомісячний обсяг експорту за чотири тижні до 24 листопада знизився приблизно на 150 тис.барелів на добу. Найбільше скорочення спостерігалося у західних портах Росії – до 25% від середньомісячного показника.
Оскільки більшість вантажів з експорту походять із західних терміналів, це різко позначилося на постачаннях до Індії. Обсяги відвантаження з Балтійського, Арктичного і Чорного морів опустилися нижче 1 млн барелів на добу, що все ще залишиться значно нижчим (на щонайменше 500 тис. барелів) порівняно з показниками середини жовтня.
У виданні підкреслили, що ці зміни відбуваються на фоні майбутніх переговорів міністрів нафти ОПЕК+, які відбудуться в неділю. Очікується, що у них обговорять можливість продовження обмежень на видобуток. Росія вже оголосила про плани скоротити видобуток у жовтні та листопаді для компенсації минулого перевиробництва, що, можливо, вплинуло на зменшення експорту.
Згідно з урядовими даними, видобуток минулого місяця був близьким до цільового показника, встановленого Росією в рамках ОПЕК+.+
Крім того, Велика Британія включила до санкційного списку ще дві російські страхові компанії, "АльфаСтрахование Груп Плс" і "ВСК". Попри санкції, чотири з цих компаній мають ліцензії на страхування морських суден в Індії. Лондон також додав до списку санкцій 30 танкерів, перевізників російської нафти, зокрема 14 з них перебувають під санкціями США або ЄС.
Загалом, згідно з даними відстеження суден і звітами портових агентів, 27 танкерів перевезли 20,5 млн барелів російської нафти за тиждень до 24 листопада, що є невеликим зростанням у порівнянні з попереднім тижнем. Середній потік зростання постачань з арктичних портів компенсувався стабільними поставками з Тихоокеанського регіону.
Вартість експорту в балтійських портах зросла в порівнянні з попереднім тижнем приблизно на 2,30 долара за барель. Ціни на чорноморську нафту марки Urals зросли приблизно на 2,10 долара за барель, а на ключову тихоокеанську нафту марки ESPO - приблизно на 0,90 долара порівняно з попереднім тижнем. Ціни на нафту з доставкою в Індію зросли приблизно на 2 долари за барель, згідно з даними Argus Media.
Попри зростання цін на нафту у балтійських портах та на чорноморському ринку, середній чотиритижневий дохід від експорту знизився до 1,4 млрд доларів на тиждень.
За даними видання, ціна російських поставок з Балтики за чотири тижні до 24 листопада знизилася приблизно на 0,10 долара за барель порівняно з періодом до 17 листопада. Ціни на ключовий тихоокеанський сорт ВСТО були нижчими приблизно на 0,20 долара за барель. Натомість ціни на чорноморські поставки незначно зросли, так само як і ціна поставки до Індії.
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