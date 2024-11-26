Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Європейські війська в Україні: лідери визначаються з рівнем ризику
OPINION

Європейські війська в Україні: лідери визначаються з рівнем ризику

Віталій Портников
26 листопада, 2024 вiвторок
12:05
Погляд

Французьке видання Le Monde підкреслює, що серед європейських лідерів знову розпочалися конфіденційні консультації щодо можливості введення військ країн Європи на територію України для допомоги в закінченні російсько-української війни

Зміст

Як відомо, коли з ініціативою щодо можливої участі військ країн - членів НАТО у російсько-українському конфлікті виступив президент Франції Емманюель Макрон, а це відбулося у другу річницю великого нападу Володимира Путіна на нашу країну, пропозиція французького президента з великою опозицією була сприйнята  в європейських країнах і навіть у Сполучених Штатах. 

Небагато хто погодився з тим, що є доцільність у таких радикальних заходах. Однак обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа змінило все. Багато хто досі очікує, що новообраний президент Сполучених Штатів домовиться з російським президентом Володимиром Путіним щодо умов закінчення війни в Україні. Однак мало хто може пояснити, якими мають бути важелі впливу Дональда Трампа на Володимира Путіна для того, щоб російський президент дійсно відмовився від своєї амбітної імперіалістичної мети знищення української державності із приєднанням територій сусідньої держави до Російської Федерації. 

У порівнянні зі своїм попередником Джо Байденом, Дональд Трамп багато говорить про необхідність завершення війни Росії проти України шляхом домовленостей із Путіним. Однак якщо говорити про інструменти, які він має, вони не сильно відрізняються від тих інструментів, якими володів Джозеф Байден. І може скластися ситуація, коли дипломатичні зусилля Дональда Трампа призведуть до звичайнісінького фіаско, а від подальшої допомоги Україні новий американський президент просто відмовиться, і тоді, звичайно, виникне критична ситуація. 

Читайте також: Нам важливо, щоб Росія виснажилася швидше

Вже зараз ніхто не розуміє, як буде виглядати американська допомога Україні в ситуації, коли згадки про цю допомогу практично відсутні у новому американському бюджеті. А спікер палати представників американського конгресу Майк Джонсон, який має всі шанси бути переобраним на цю посаду в палаті нового скликання, що розпочне роботу одночасно із поверненням Дональда Трампа до Білого дому, вже підкреслив, що у нього немає жодних апетитів фінансувати Україну. 

Ситуація може змінитися, коли Дональд Трамп усвідомить реальність ситуації, в якій він опинився, коли став президентом Сполучених Штатів. І це, звичайно, стосується не тільки України, а й інших конфліктів, які випадуть на час його перебування в Овальному кабінеті. Однак є сподівання, що новий американський президент реалістично оцінить ситуацію. 

І є розуміння того, що Трамп просто може втратити інтерес до російсько-української війни як до конфлікту, який не дасть йому можливість відчувати себе миротворцем і не посилить його репутацію сильного лідера. 

І тоді, звісно, головний тягар проблем може лягти на Європу. Саме тому президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр Великої Британії Кір Стармер обговорюють можливість створення ядра коаліції, яка буде допомагати Україні, якщо Сполучені Штати Трампа просто відмовляться від тієї ролі, яку Америка грала у цивілізованому світі після Другої світової війни. А вірогідність саме такого негативного розвитку подій є дуже великою і дуже небезпечною не тільки для самої України, а й для тих європейських країн, які продовжили сподіватися на важливу стабілізаційну роль Сполучених Штатів у світі. І зараз, у зв'язку з появою Дональда Трампа на політичній арені в оточенні ультраправих політиків і прихильників, можуть втратити такі сподівання на найближче майбутнє. 

Однак виникає питання, в якому вигляді війська таких країн, як Франція і Велика Британія, а мова йде саме про сухопутні війська, можуть з'явитися на території України, і, найголовніше, коли вони зможуть з'явитися. Чи погодяться у Парижі та Лондоні ввести свої війська в ситуації, коли російсько-українська війна триватиме. Чи навпаки вони будуть очікувати завершення вогню, щоб бути гарантами того, що новий напад Росії на українську територію не відбудеться.

Читайте також: Чи допоможе Путіну ядерний кийок

Але тоді ми знову потрапляємо у ту ж саму пастку, яку Володимир Путін натхненно готує для Дональда Трампа: навіщо припиняти вогонь і закінчувати війну Росії проти України, якщо не буде нового шансу розпочати військові дії й врешті-решт знищити ненависну Володимиру Путіну державу. 

Адже абсолютно очевидно, що Володимир Путін буде готовий припинити вогонь тільки в ситуації, якщо у нього будуть шанси вже незабаром розпочати нову, ще більш масштабну війну проти України, яка  закінчиться вже остаточним знищенням української державності буквально на всій українській території. 

Це саме те, чого Захід не хоче дозволити російському правителеві. Так, на Заході вже починають усвідомлювати, що можуть погодитися з контролем Володимира Путіна над тими територіями, які сьогодні окупує Російська армія, і над тими територіями, які вона прагне окупувати до моменту, поки не знайдеться можливість досягти закінчення воєнних дій. Однак ані у Франції, ані у Великій Британії не бажали б знищення української держави, що буде приголомшливою поразкою не тільки європейських країн, а й Сполучених Штатів. 

Хоча очевидно, що в оточенні Дональда Трампа цього просто не усвідомлюють у зв'язку з обмеженістю політичних поглядів людей, які супроводжуватимуть нового американського президента під час його каденції. В такій ситуації лідерам європейських країн доведеться, як це і було останні роки, визначатися з рівнем ризику, тому що великого сенсу сподіватися на те, що Путін дасть військам європейських країн увійти на територію України, немає. 

Навпаки будь-яке рішення про припинення вогню, якраз буде супроводжуватися не тільки відмовою України від участі в НАТО, але й гарантіями від країн-членів НАТО, що жодний їхній військовослужбовець ніколи не буде присутній на українській землі.

Поза сумнівом Путін буде наполягати на такому варіанті. І якщо рахуватися із тим, що бажає Путін, тоді, звичайно, ніяких військ європейських країн на території України не буде, ніякого вступу України до НАТО не буде. А нова російсько-українська війна, ще більш масштабна і приголомшлива, буде. І тому європейським лідерам, як і взагалі лідерам колективного заходу потрібно або ризикувати реальним конфліктом із Володимиром Путіним, або не морочити голову ані собі, ані нам.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Відео
Новини
Світ
Україна
Росія
Франція
Володимир Путін
Європа
військові
ЗСУ
Війна з Росією
окуповані території
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
НАТО
Військові новини
Віталій Портников
Велика Британiя
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Віталій Бесараб
24 листопада, 2024 неділя
"Про 24 години для завершення війни вже не говорять": політик Джердж назвав причину зміни риторики команди Трампа
НАТО, Трамп
Автор Антін Борковський
24 листопада, 2024 неділя
Трамп прагнутиме угоди, яка не дозволить Україні залишатися вразливою до тиску Росії, - дипломат Брайза
Роб Бауер
Автор Ксенія Золотова
25 листопада, 2024 понедiлок
У НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.33
    Продаж 44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 листопада
12:35
Окупанти розстріляли 5 військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку: Офіс генпрокурора почав розслідування
12:33
Джон Кірбі
Погрози РФ уразити базу ППО в Польщі у Білому домі назвали нерозважливими, але сприймають їх серйозно
12:29
сховище газу
Туреччина просить США скасувати санкції, щоб продовжити платежі Росії за газ
12:28
Оновлено
На найбільшому книжковому ярмарку Австрії Buch Wien представили німецькомовне лібрето Жадана "Вишиваний. Король України"
12:27
На Чернігівщині затримали чоловіка, який у гідрокостюмі та ластах допомагав ухилянтам потрапити до Білорусі
12:18
Армія РФ атакувала безпілотником енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині
12:09
туман
Густі тумани, а вночі до -11 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 листопада
12:02
Вийшла перша колядка з альбому "Територія Різдва. Дух нескорених", записаного артистами спільно з військовими
11:55
єОселя
За програмою єОселя від початку року українці отримали понад 8 тис. кредитів на житло
11:55
Ексклюзив
Карта бойових дій за 13-20листопада
Курахове перебуває майже на 70% під оточенням, - військовий експерт Ступак
11:52
Україна Британія
Міністр закордонних справ Британії заявив, що його країна наразі не розглядає можливість введення військ в Україну
11:41
Ілюстративне
ДБР розпочало провадження щодо постачання військовим неякісних мін
11:40
Оновлено
новини Львівщини
РФ атакувала дронами цивільних у Херсоні та області: 4 людини отримали поранення
11:35
електроенергія
Негода залишила без світла 38 населених пунктів, на Тернопільщині аварійні вимкнення через обстріли: ситуація в енергосистемі 26 листопада
11:30
Запуск ракети
У Японії під час випробування загорілася космічна ракета
11:29
Гра в кальмара. Виклик
"Ви учасник гри": Netflix випустив моторошний тизер 2-го сезону "Гри в кальмара", знятий від першої особи
11:04
грузія
Парламент Грузії проголосував за проведення виборів президента 14 грудня
11:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог скористався прогалинами у фортифікаціях: Згурець про ситуацію на сході Донеччини
11:01
Інтерв’ю
Оксана Забужко
Українці й далі демонструють здатність перемагати, навіть якщо не свідомі власної сили, - Оксана Забужко в проєкті "Власні назви"
11:00
PR
Топ-3 ноутбуки ASUS зі штучним інтелектом на "чорну п’ятницю"
10:49
Імран Хан
Прихильники колишнього прем'єра Пакистану влаштували протести: 6 людей загинуло в сутичках
10:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна готується переконувати Трампа, що США повинні зберегти підтримку та чому політика Заходу не дає Києву шансу витіснити Росію. Акценти світових ЗМІ 26 листопада
10:46
PR
Тренд на мінімалістичні букети: чому це стильно?
10:28
Отруєння чадним газом
На Житомирщині через отруєння чадним газом загинули 4 людини, серед яких підліток
10:24
Російський експорт нафти морем скоротився до найнижчого рівня з липня
10:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
10:18
Хотів підірвати поліцейських у квартирі на Печерську: правоохоронці затримали російського агента, який вже 6 разів відбував покарання у в'язниці
10:17
Донецька область, стела
За минулу добу на Донеччині через атаки РФ загинула людина, ще одну поранено
10:05
Естонія
Естонія надасть €1 млн на екологічні проєкти в Україні
10:01
Ексклюзив
окупанти
З 10 окупантів, які виходять на штурм, доходять не більше 3, - комбат ударних БпАК "АХІЛЛЕС" про ситуацію на Куп'янщині
10:00
OPINION
Вибори у Румунії прочинили завісу на контури Третьої світової
09:40
Дмитро Медведєв
"Божевільний маразматик Байден вирішив гарно піти з життя": Медведєв заявив про нібито обговорення наслідків передачі Україні ядерної зброї
09:24
У Новій Зеландії врятували понад 30 китів
У Новій Зеландії врятували понад 30 китів, які викинулися на берег
09:23
ППО
Сили ППО збили 76 зі 188 дронів, якими росіяни атакували Україну
09:03
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Нічна атака дронами: у Тернополі відновлюють постачання води та світла після ударів
08:56
Росія з КНДР
"Швидко виходьте": розвідка перехопила розмову військових КНДР на Курщині
08:51
Ексклюзив
Карта бойових дій за 13-20листопада
Росіяни намагаються оточити Покровськ з двох боків, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
08:15
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 191 боєзіткнення: РФ безупинно атакує позиції ЗСУ
08:05
OPINION
Як можна організувати ротацію на фронті
07:58
Оновлено
гуманітарна допомога
РФ 25 листопада вдарила FPV-дроном по людях, які отримували гумдопомогу на Миколаївщині: загинув чоловік, 6 поранених
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV