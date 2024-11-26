"Нетипова операція ГУР": розвідники евакуювали 15 котів з острова Зміїний

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.



"Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу - евакуювали 15 тварин з острова на "велику землю", - розповіли розвідники.

Зазначається, що операція з порятунку відбулася за підтримки фонду MacPaw Foundation.



Після цього котиків привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні "Сіріус".



"Після адаптації врятованих зі славетного Зміїного котів кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку в притулку "Сіріус", який безпосередньо займається адопцією", - зазначили у ГУР.

