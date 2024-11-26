"Нетипова операція ГУР": розвідники евакуювали 15 котів з острова Зміїний
Українські розвідники провели нетипову операцію з острова Зміїний - евакуювали 15 котів. Їх перевезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні
Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.
"Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу - евакуювали 15 тварин з острова на "велику землю", - розповіли розвідники.
Зазначається, що операція з порятунку відбулася за підтримки фонду MacPaw Foundation.
Після цього котиків привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні "Сіріус".
"Після адаптації врятованих зі славетного Зміїного котів кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку в притулку "Сіріус", який безпосередньо займається адопцією", - зазначили у ГУР.
- Воїни Сил безпеки і оборони України та українські благодійні фонди не вперше рятують тварин під час війни. Так, під час бойової операції на Харківщині цьогоріч військовослужбовці 92-ї ОШБр виявили у зруйнованому будинку замкнених у клітці голодних совенят. Птахів врятували та передали під опіку начальникові ГУР МО України Кирилу Буданову.
- Наприкінці вересня заповідник великих котів Великої Британії успішно евакуював ще трьох левиць з України, яких на початку року врятувала від незаконного розведення київська служба порятунку диких тварин.
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