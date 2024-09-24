З України до Бельгії евакуювали трьох левиць, врятованих від незаконного розведення
Заповідник великих котів Великої Британії успішно евакуював ще трьох левиць з України, яких на початку року врятувала від незаконного розведення київська служба порятунку диких тварин
Про це повідомляє Міжнародний фонд захисту тварин (IFAW).
Зазначається, що левиць Ванду та сестер Амані й Ліру перевезли за понад 2 тисячі км, через три країни. Тварин евакуювали з Києва 18 вересня, а до Бельгії вони прибули 20 вересня.
Як розповіли в IFAW, однорічну Ванду утримували як домашню тварину у квартирі на південному сході України без доступу до сонячного світла чи зовнішньої території, вона сильно недоїдала. Наразі її тимчасово перемістили в зоопарк Планкендаель.
Крім того, сестер Амані й Ліру незаконно розвели для використання як реквізиту для фото і розваг. Вони тимчасово залишаються в зоопарку Пайрі Дайза в Бельгії. Незабаром завершать будувати їхній постійний дім - Центр порятунку левів у Заповіднику великих котів Великої Британії.
У серпні 2024 року Заповідник евакуював з України ще двох левів - Юну і Рорі. Юна вже осіла у своєму новому місці проживання в Кенті, де вона вперше в житті пройшлася по траві. А Рорі тимчасово розмістили в притулку для тварин у Бельгії, доки не завершать роботу над Центром порятунку левів.
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