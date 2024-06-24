РФ 22 червня вдарила по харківському "Фельдман Екопарку": від страху загинули тварини

Про це повідомляє власник парку Олександр Фельдман.

Зазначається, що удари припали в частині парку, яка останні півтора року перебувала в стадії реконструкції й не працювала.

"На щастя, ні людей, ні тварин на цій території не було. Але лані та олені дуже лякаються та гинуть навіть не потрапляючи під прямі удари, тож у нас, на жаль, знову є втрати", - написав Фельдман.

"Суспільне Харків" із посиланням на слова власника пише, що через дві керовані авіабомби згоріла основна будівля прихистку для тварин - собачий притулок практично повністю.

"Приїхала пожежна машина, тільки почали розгортати рукави, їм сказали, що буде повторний удар… Поїхали. Потім повернулися. Собак звідти евакуювали раніше, тварин [у будівлі] не було. Вони в інших містах: частина у Києві, частина у Полтаві, частина у людей", - каже Фельдман.