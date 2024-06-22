РФ чотири рази вдарила по Харкову: "прилетіло" у житловий будинок, є загиблі
У суботу, 22 червня, російська окупаційна армія щонайменше 4 рази атакувала Харків. Ворог ударив по житловому будинку, унаслідок чого є загиблі й поранені
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові чутно вибухи!" - написав Терехов о 15:13.
Згодом мер уточнив, що ворог здійснив 4 удари керованими авіабомбами по місту, пише очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови, а саме у житловий будинок.
Унаслідок цього, за попередньою інформацією від Синєгубова, загинули щонайменше двоє людей, ще двоє отримали поранення.
Як передає "Суспільне", внаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку, зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах.
Станом на 15:51 кількість постраждалих збільшилася до 15 людей, пише Синєгубов.
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