Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Україна готується переконувати Трампа, що США повинні зберегти підтримку та чому політика Заходу не дає Києву шансу витіснити Росію. Акценти світових ЗМІ 26 листопада
Огляд

Україна готується переконувати Трампа, що США повинні зберегти підтримку та чому політика Заходу не дає Києву шансу витіснити Росію. Акценти світових ЗМІ 26 листопада

Ірина Запотічна
26 листопада, 2024 вiвторок
10:47
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – як офіційні особи та керівники бізнесу висловлюють оптимізм, що Трамп може діяти швидше та рішучіше, ніж Байден, і чому допомога Заходу Україні обмежується "рятувальним кругом"

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 листопада.

Україну вважають "не Європою", і її легше ігнорувати

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, Фото: Офіс президента

Провідний експерт з російської зовнішньої політики в британській аналітичній установі Chatham House у Лондоні Джеймс Ніксі у колонці для The Guardian пише, що протягом останнього часу чув питання "Чи загострює Захід війну?". Мова йде про скасування обмежень, накладених на Україну, які забороняли їй використовувати західні ракети для ударів по території Росії.

Політику Заходу щодо війни, далеку від ескалаційної, насправді найкраще описати як інкременталізм – краплинний випуск зброї, який тримає Україну на рятувальному кругу, але точно не дає їй можливості витіснити Росію. 

Причина, по якій це відбувається, є подвійною. Автор пояснює - по-перше, допомогти Україні повною мірою коштувало б набагато більше – у видатках на оборону, пожертвах зброї та підтримці функціонування економіки та суспільства України. Друга причина того, що західний світ не дав Україні всього, що міг, повертає нас до ескалації. Незважаючи на те, наскільки Росія загострилася, нещодавно запустивши "експериментальну" балістичну ракету, США не хотіли відповідати.

За вісім років до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Захід надав мізерну кількість військової техніки, а санкції проти Росії були незначними. На початку вторгнення Німеччина пропонувала лише каски. Її танки прибули лише через рік. Винищувачі F-16 почали літати лише в серпні цього року. А британські ракети Storm Shadow не могли бути запущені на російську територію до минулого тижня. Протипіхотні міни вже схвалені, але ще не надійшли.

Якби обладнання було надано до вторгнення, а дозвіл на його належне використання - одразу після нього, Україна, безсумнівно, перебувала б зараз у кращому становищі.

Є ще одна причина, чому Захід не зробив усе, що міг. І це те, що ми говоримо про Україну. Якби це була Португалія чи Франція, ми б напевно перевернули б небо і землю, щоб захистити її в повній мірі. Україна, однак, вважається "не Європою", і її легше ігнорувати.

Київ намагається переконати Трампа, що сильна Україна корисна для його політичних цілей

Дональд Трамп

Дональд Трамп, Фото: REUTERS

У The Washington Post зазначають, що Трампові намагаються "продати" питання, що Україна — це не благодійність, а економічна та геостратегічна можливість, яка зрештою збагатить і захистить Сполучені Штати та їхні інтереси.

Надії на те, що Трамп допоможе припинити війну у спосіб, який Київ вважає справедливим, зберігаються серед офіційних осіб, попри думку, висловлену Трампом і багатьма людьми з його найближчого оточення, що війна коштує платникам податків США занадто багато грошей і її потрібно якнайшвидше припинити. 

Багато українців фактично ігнорують нещодавні негативні коментарі Трампа, замість цього зосереджуються на тому, що Трамп був першим лідером США, який безпосередньо продавав летальну зброю Україні.

Під час першого терміну Трампа Україна отримала ракети Javelin — плечову протитанкову зброю, яку адміністрація Обами довго відмовлялася продавати, — що допомогло перешкодити російським військам захопити столицю на початку 2022 року. 

Щоб заручитися підтримкою Трампа цього разу, Києву потрібно буде створити подібні ситуації, коли підтримка України буде проєкцією сильних сторін Трампа.

Новообраний президент оточений майже повністю новими людьми, включаючи новообраного віцепрезидента Джей Ді Венса, який як сенатор голосував проти допомоги США Україні, та підприємця-мільярдера Ілона Маска, який підтримав Україну інтернет-доступом Starlink, але водночас висміював Зеленського та ставив під сумнів роль США у війні.

Спостерігачі кажуть, що здатність України вплинути на погляди Трампа щодо наступних кроків значною мірою залежатиме від особистої здатності Зеленського переконати його.

"На плечі Зеленського ляже дуже багато. Йому доведеться взяти на себе цю роль і стати тим особистим співрозмовником з Трампом. ... І на цей час я не впевнений, що будь-яка інша людина чи особистість може зробити те, що потрібно, окрім нього", - сказав Скотт Куллінан, керівник відділу зв'язків з урядом американської некомерційної організації Razom, яка підтримує Україну.

Зеленський, схоже, вже сприйняв цю реальність. Він розмовляв із Трампом по телефону одразу після того, як він виграв вибори на початку цього місяця. Зокрема, розмова відбулася після вересневої зустрічі, під час якої він представив Трампу свій "план перемоги".

 

Теги:
Статті
Новини
Світ
Європа
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
допомога Україні
допомога США Україні
Читайте також:
Хезбола, Ліван
Автор Марія Науменко
25 листопада, 2024 понедiлок
"Може статися протягом кількох днів": ізраїльський посол у США заявив, що Ізраїль та "Хезболла" близькі до підписання угоди про перемир'я
Калін Георгеску
Автор Марія Науменко
25 листопада, 2024 понедiлок
Вибори в Румунії: перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску
Дональд Трамп
Автор Віталій Бесараб
24 листопада, 2024 неділя
"Про 24 години для завершення війни вже не говорять": політик Джердж назвав причину зміни риторики команди Трампа
  • USD 41.29
    Купівля 41.29
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 листопада
11:04
грузія
Парламент Грузії проголосував за проведення виборів президента 14 грудня
11:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог скористався прогалинами у фортифікаціях: Згурець про ситуацію на сході Донеччини
11:01
Інтерв’ю
Оксана Забужко
Українці й далі демонструють здатність перемагати, навіть якщо не свідомі власної сили, - Оксана Забужко в проєкті "Власні назви"
11:00
PR
Топ-3 ноутбуки ASUS зі штучним інтелектом на "чорну п’ятницю"
10:49
Імран Хан
Прихильники колишнього прем'єра Пакистану влаштували протести: 6 людей загинуло в сутичках
10:46
PR
Тренд на мінімалістичні букети: чому це стильно?
10:29
Україна взяла участь у найбільшому книжковому ярмарку Австрії Buch Wien
10:28
Отруєння чадним газом
На Житомирщині через отруєння чадним газом загинули 4 людини, серед яких підліток
10:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
10:24
Російський експорт нафти морем скоротився до найнижчого рівня з липня
10:18
Хотів підірвати поліцейських у квартирі на Печерську: правоохоронці затримали російського агента, який вже 6 разів відбував покарання у в'язниці
10:17
Донецька область, стела
За минулу добу на Донеччині через атаки РФ загинула людина, ще одну поранено
10:05
Естонія
Естонія надасть €1 млн на екологічні проєкти в Україні
10:01
Ексклюзив
окупанти
З 10 окупантів, які виходять на штурм, доходять не більше 3, - комбат ударних БпАК "АХІЛЛЕС" про ситуацію на Куп'янщині
10:00
OPINION
Вибори у Румунії прочинили завісу на контури Третьої світової
09:40
Дмитро Медведєв
"Божевільний маразматик Байден вирішив гарно піти з життя": Медведєв заявив про нібито обговорення наслідків передачі Україні ядерної зброї
09:24
У Новій Зеландії врятували понад 30 китів
У Новій Зеландії врятували понад 30 китів, які викинулися на берег
09:23
ППО
Сили ППО збили 76 зі 188 дронів, якими росіяни атакували Україну
09:17
новини Львівщини
РФ вранці атакувала дроном цивільного на Херсонщині: чоловік отримав поранення
09:03
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Нічна атака дронами: у Тернополі відновлюють постачання води та світла після ударів
08:56
Росія з КНДР
"Швидко виходьте": розвідка перехопила розмову військових КНДР на Курщині
08:51
Ексклюзив
Карта бойових дій за 13-20листопада
Росіяни намагаються оточити Покровськ з двох боків, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
08:15
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 191 боєзіткнення: РФ безупинно атакує позиції ЗСУ
08:05
OPINION
Як можна організувати ротацію на фронті
07:58
Оновлено
гуманітарна допомога
РФ 25 листопада вдарила FPV-дроном по людях, які отримували гумдопомогу на Миколаївщині: загинув чоловік, 6 поранених
07:54
Оновлено
Ростовська область
Міноборони РФ заявило про збиття 39 БПЛА: на атаку поскаржилися у Ростовській області
07:37
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 1480 військових, 20 бронемашин і 72 безпілотники
07:32
Кім Чен Ин побував на випробуваннях першого ударного дрону КНДР
"Останній крок до розриву зв'язків між країнами": КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю
07:05
НАТО
Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій закликають якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу
06:55
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі два кораблі: один носій "калібрів"
06:49
ракета Storm Shadow
Британія передала Україні нову партію ракет Storm Shadow, - Bloomberg
06:33
Оновлено
Дональд Трамп
Суд закрив справу проти Трампа щодо штурму Капітолія
06:12
Партизани знищили електрообладнання релейної шафи на адмінкордоні окупованої Херсонщини та Криму
05:56
Борис Епштейн
Радник Трампа Епштейн просив у потенційних кандидатів на посади в новому кабінеті виплати за адвокатування перед президентом, - CNN
05:03
Дональд Трамп
Трамп заявив, що підвищить тарифи на товари з Мексики, Канади й Китаю
04:14
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ вдарив по контрабандних шляхах передачі зброї "Хезболлі"
02:33
Куп'янськ
DeepState: Сили оборони зачистили Куп'янськ від росіян
02:13
Кіпр
Президент Кіпру під час зустрічі з Байденом заявив про намір приєднатися до НАТО, - ЗМІ
01:29
У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку
Напад на волонтерку у Києві 2 червня: двох пенсіонерів засудили до 2 років із випробувальним терміном
00:43
Пентагон
У Пентагоні не бачать ознак присутності солдатів КНДР в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV