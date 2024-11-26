Україна готується переконувати Трампа, що США повинні зберегти підтримку та чому політика Заходу не дає Києву шансу витіснити Росію. Акценти світових ЗМІ 26 листопада

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 листопада.

Україну вважають "не Європою", і її легше ігнорувати

Володимир Зеленський, Фото: Офіс президента

Провідний експерт з російської зовнішньої політики в британській аналітичній установі Chatham House у Лондоні Джеймс Ніксі у колонці для The Guardian пише, що протягом останнього часу чув питання "Чи загострює Захід війну?". Мова йде про скасування обмежень, накладених на Україну, які забороняли їй використовувати західні ракети для ударів по території Росії.

Політику Заходу щодо війни, далеку від ескалаційної, насправді найкраще описати як інкременталізм – краплинний випуск зброї, який тримає Україну на рятувальному кругу, але точно не дає їй можливості витіснити Росію.

Причина, по якій це відбувається, є подвійною. Автор пояснює - по-перше, допомогти Україні повною мірою коштувало б набагато більше – у видатках на оборону, пожертвах зброї та підтримці функціонування економіки та суспільства України. Друга причина того, що західний світ не дав Україні всього, що міг, повертає нас до ескалації. Незважаючи на те, наскільки Росія загострилася, нещодавно запустивши "експериментальну" балістичну ракету, США не хотіли відповідати.

За вісім років до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Захід надав мізерну кількість військової техніки, а санкції проти Росії були незначними. На початку вторгнення Німеччина пропонувала лише каски. Її танки прибули лише через рік. Винищувачі F-16 почали літати лише в серпні цього року. А британські ракети Storm Shadow не могли бути запущені на російську територію до минулого тижня. Протипіхотні міни вже схвалені, але ще не надійшли.

Якби обладнання було надано до вторгнення, а дозвіл на його належне використання - одразу після нього, Україна, безсумнівно, перебувала б зараз у кращому становищі.

Є ще одна причина, чому Захід не зробив усе, що міг. І це те, що ми говоримо про Україну. Якби це була Португалія чи Франція, ми б напевно перевернули б небо і землю, щоб захистити її в повній мірі. Україна, однак, вважається "не Європою", і її легше ігнорувати.

Київ намагається переконати Трампа, що сильна Україна корисна для його політичних цілей

Дональд Трамп, Фото: REUTERS

У The Washington Post зазначають, що Трампові намагаються "продати" питання, що Україна — це не благодійність, а економічна та геостратегічна можливість, яка зрештою збагатить і захистить Сполучені Штати та їхні інтереси.

Надії на те, що Трамп допоможе припинити війну у спосіб, який Київ вважає справедливим, зберігаються серед офіційних осіб, попри думку, висловлену Трампом і багатьма людьми з його найближчого оточення, що війна коштує платникам податків США занадто багато грошей і її потрібно якнайшвидше припинити.

Багато українців фактично ігнорують нещодавні негативні коментарі Трампа, замість цього зосереджуються на тому, що Трамп був першим лідером США, який безпосередньо продавав летальну зброю Україні.

Під час першого терміну Трампа Україна отримала ракети Javelin — плечову протитанкову зброю, яку адміністрація Обами довго відмовлялася продавати, — що допомогло перешкодити російським військам захопити столицю на початку 2022 року.

Щоб заручитися підтримкою Трампа цього разу, Києву потрібно буде створити подібні ситуації, коли підтримка України буде проєкцією сильних сторін Трампа.

Новообраний президент оточений майже повністю новими людьми, включаючи новообраного віцепрезидента Джей Ді Венса, який як сенатор голосував проти допомоги США Україні, та підприємця-мільярдера Ілона Маска, який підтримав Україну інтернет-доступом Starlink, але водночас висміював Зеленського та ставив під сумнів роль США у війні.

Спостерігачі кажуть, що здатність України вплинути на погляди Трампа щодо наступних кроків значною мірою залежатиме від особистої здатності Зеленського переконати його.

"На плечі Зеленського ляже дуже багато. Йому доведеться взяти на себе цю роль і стати тим особистим співрозмовником з Трампом. ... І на цей час я не впевнений, що будь-яка інша людина чи особистість може зробити те, що потрібно, окрім нього", - сказав Скотт Куллінан, керівник відділу зв'язків з урядом американської некомерційної організації Razom, яка підтримує Україну.

Зеленський, схоже, вже сприйняв цю реальність. Він розмовляв із Трампом по телефону одразу після того, як він виграв вибори на початку цього місяця. Зокрема, розмова відбулася після вересневої зустрічі, під час якої він представив Трампу свій "план перемоги".