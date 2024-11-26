Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що Верховний Суд відхилив касаційні скарги Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd і залишив у силі ухвалу Господарського суду міста Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду.

Цими судовими рішеннями було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку під час націоналізації банку в грудні 2016 року та зобов’язання повернути колишнім акціонерам у власність акції банку.

"Верховний Суд вкотре констатував те, що порушень прав ексакціонерів у процедурі виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участі держави немає", - додали в НБУ.

Справа була відкрита за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, ПриватБанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.