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На Чернігівщині затримали чоловіка, який у гідрокостюмі та ластах допомагав ухилянтам потрапити до Білорусі

Ольга Бабишена
26 листопада, 2024 вiвторок
12:27
Кримінал

У Чернігівській області затримали чоловіка, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку перетнути кордон Білорусі через Дніпро у ластах та гідрокостюмі

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Про це інформує поліція Чернігівської області. 

За даними слідства, 37-річний мешканець Славутича в інтернеті розміщував оголошення з обіцянкою за винагороду допомогти чоловікам, які підлягають мобілізації, покинути Україну і потрапити до Білорусі. Надалі він розробляв  план перетину кордону та маршрут руху в прикордонну смугу в обхід блок-постів. 

"Також він інструктував "клієнтів" щодо підбору належного екіпірування. На етапі остаточного втілення злочинного задуму організатор каналу супроводжував "клієнта" до обраного місця на березі річки Дніпро, звідки втікач мав вирушити вплав на той бік кордону. Крім того, фігурант продавав інформацію про ці маршрути через телеграм-канали", - йдеться у повідомленні. 

Чоловіка затримали вночі на березі Дніпра в момент повної готовності до переправлення за кордон чергового чоловіка призовного віку. На місці у нього вилучили спорядження для плавання, зокрема, гідрокостюм та ласти. Крім того, під час обшуку у чоловіка виявили та вилучили понад 40 тисяч гривень, які він отримав за свої "послуги". 

"Після цього в помешканні фігуранта відбувся санкціонований обшук, в ході якого правоохоронці вилучили ще майже 30 тисяч гривень готівкою, засоби зв’язку та накопичувачі інформації, інші речові докази. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень", - вказали в поліції. 

Чоловіка затримали, йому оголосили підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями або сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинених з корисливих мотивів (ч.3 статті 332 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше 5 років позбавлення волі за незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон отримав житель Буковини. 
Теги:
Новини
Україна
Чернігівщина
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