Погрози РФ уразити базу ППО в Польщі у Білому домі назвали нерозважливими, але сприймають їх серйозно

Про це повідомляє пропагандистське російське видання "РИА Новости".

"База протиракетної оборони в Польщі давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження, що за необхідності може бути забезпечено широким спектром новітніх озброєнь", – йдеться у заяві Захарової.

За словами речниці російського МЗС, США нібито продовжують провокувати Росію й сприяти "наростанню напруженості та стратегічних ризиків".

Радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі на брифінгу 25 листопада прокоментував заяви з боку РФ.

"Такі погрози мають сприйматися серйозно, і ми це робимо. Якими б нерозважливими й безвідповідальними вони не були, ми сприймаємо їх серйозно", – зазначив він.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден робить усе можливе, щоб забезпечити безпеку американських військ на європейському континенті, оскільки Вашингтон серйозно ставиться до своїх зобов'язань за п'ятою статтею перед союзниками НАТО.