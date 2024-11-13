США в Польщі відкривають нову базу ППО для захисту країн НАТО

Про це він заявив напередодні у facebook.

"13 листопада ми відкриваємо базу протиракетної оборони в Редзіково. Коли йдеться про безпеку та зовнішню політику, ми залишаємося єдиними, незалежно від наших поглядів", - зазначив Сікорський.

Він наголосив, що польсько-американський альянс є міцним, незалежно від того, хто править у Варшаві та Вашингтоні.

За словами польського міністра, робота над створенням бази ППО забрала деякий час, але це будівництво доводить геостратегічну рішучість Сполучених Штатів.

Водночас видання Wiadomosci зазначає, що ця база нездатна захистити від загроз з боку Росії, тому що розроблялася десять років тому для захисту від Ірану. Системи протиракетної небезпеки здатні перехоплювати невелику кількість ракет середньої дальності (близько 1-5 тис. км) з боку Близького Сходу.

База ППО Aegis Ashore розташована на півночі Польщі в місті Редзіково, що неподалік узбережжя Балтійського моря. Її будівництво розпочалося ще 2016 року. Вона є частиною ширшої системи протиракетної оборони НАТО.