Потрібно готуватись до змін присутності США в Європі, - тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Лукасєвіч
Тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч вважає, що Європа має готуватись до того, що США може зменшити свою присутність на європейському континенті
Таку думку він висловив на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.
"Поки що нам невідомо, чи планує США виходити з Європи. Нам достеменно невідомі плани новообраного президента США Дональда Трампа. Втім, я не думаю, що будуть якісь радикальні зміни в цій ситуації. Я вважаю, що Європа має бути готовою до того, що можуть відбутись певні зміни присутності США на європейській території. Європейські країни мають збільшувати свої витрати на військові потреби, а також показати політичну волю. Європа має продемонструвати свою здатність до розв'язання безпекових питань. Також слід враховувати той факт, що Європі доведеться інвестувати власну економічну міць на військові витрати", - пояснив Лукасєвіч
Пйотр Лукасєвіч зазначив, що Польща, Чехія та країни Балтії вже демонструють серйозне ставлення до загрози з боку Росії. До прикладу, Польща планує виділити 5% від ВВП у 2025 році на зміцнення обороноздатності.
"Очевидно, що чим ближче ти живеш до Росії, то тим більше маєш витрачати на свою оборону. Я так розумію, що Дональд Трамп та люди, яких він буде обирати до своєї адміністрації, визнають цей факт. Вони розуміють, що відбувається в Центральній Європі. Тому вони точно не будуть приймати рішення, які повністю зруйнують 70 років досягнень американської дипломатії в Європі", - додав він.
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