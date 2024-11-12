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Головна Війна з Росією Потрібно готуватись до змін присутності США в Європі, - тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Лукасєвіч
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Потрібно готуватись до змін присутності США в Європі, - тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Лукасєвіч

Віталій Бесараб
12 листопада, 2024 вiвторок
18:12
Війна з Росією Тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч на форумі "Via Carpatia 2024"

Тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч вважає, що Європа має готуватись до того, що США може зменшити свою присутність на європейському континенті

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Таку думку він висловив на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Поки що нам невідомо, чи планує США виходити з Європи. Нам достеменно невідомі плани новообраного президента США Дональда Трампа. Втім, я не думаю, що будуть якісь радикальні зміни в цій ситуації. Я вважаю, що Європа має бути готовою до того, що можуть відбутись певні зміни присутності США на європейській території. Європейські країни мають збільшувати свої витрати на військові потреби, а також показати політичну волю. Європа має продемонструвати свою здатність до розв'язання безпекових питань. Також слід враховувати той факт, що Європі доведеться інвестувати власну економічну міць на військові витрати", - пояснив Лукасєвіч

Пйотр Лукасєвіч зазначив, що Польща, Чехія та країни Балтії вже демонструють серйозне ставлення до загрози з боку Росії. До прикладу, Польща планує виділити 5% від ВВП у 2025 році на зміцнення обороноздатності.

"Очевидно, що чим ближче ти живеш до Росії, то тим більше маєш витрачати на свою оборону. Я так розумію, що Дональд Трамп та люди, яких він буде обирати до своєї адміністрації, визнають цей факт. Вони розуміють, що відбувається в Центральній Європі. Тому вони точно не будуть приймати рішення, які повністю зруйнують 70 років досягнень американської дипломатії в Європі", - додав він.

  • 12 листопада у Києві відбулося урочисте відкриття Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи “Via Carpatia 2024”. Захід зібрав українських та закордонних інтелектуалів, науковців, громадських та політичних діячів, волонтерів, митців, освітян. У фокусі Форум Via Carpatia 2024 – теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії

  • В панелі безпека та оборона «Передові технології сучасної війни. Оборонно-промислова співпраця» взяли участь директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (Consortium for Defense Information) Валентин Бадрак, директор  ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас та заступниця міністра стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр
     

Теги:
Світ
Україна
Польща
Європа
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
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