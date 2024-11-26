Прихильники колишнього прем'єра Пакистану влаштували протести: 6 людей загинуло в сутичках

Про це повідомляє Associated Press.

Протестувальники зруйнували огорожу з морських контейнерів, влаштувавши сутички з поліцією, в результаті яких загинуло щонайменше 6 людей, серед яких четверо працівників правоохоронних органів і один цивільний.

Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф засудив насильство, заявивши, що "анархістська група" навмисно націлилася на представників правопорядку.

У відповідь на ескалацію насильства, міністр внутрішніх справ Мохсін Накві попередив, що сили безпеки можуть застосувати вогнепальну зброю у разі, якщо протестувальники продовжать нападати на них.

"Якщо вони знову випустять кулі, ми відповімо кулею на кулю", - пригрозив він.

Поліція використала сльозогінний газ для розгону протестуючих, внаслідок чого десятки людей постраждали, в тому числі журналісти, які висвітлювали події. Один із відеооператорів, який працював на Associated Press, був побитий прихильниками Хана, які відібрали в нього камеру.

Влада запровадила обмеження на зйомку протестів та зосередилася на висвітленні заходів безпеки в місті. Імран Хан, котрий перебуває в ув’язненні більше року і має понад 150 кримінальних справ, продовжує залишатися популярним, але його партія "Пакистанська Техрік-і-Інсаф" (ПТІ) стверджує, що ці справи мають політичний мотив.

За словами урядовців, лише суд може винести рішення про звільнення Хана, який був усунений із посади внаслідок вотуму недовіри у 2022 році. У серпні 2023 року він був засуджений за хабарництво і з того часу знаходиться у в'язниці.

Протестувальники вимагають звільнення близько 10 км від центральної «червоної зони», де розташовані ключові урядові будівлі. Накві зазначив, що партія Хана відмовилася від урядової пропозиції провести мітинг на околицях столиці.

Дружина Хана, Бушра Бібі, яка очолила акції протесту, закликала прихильників продовжувати мирно рухатися в бік червоної зони і пообіцяла новий план дій, якщо Хан не буде звільнений. Вона також закликала уряд берегти життя демонстрантів.

Влада заарештувала понад 4 тисячі прихильників Хана з моменту початку протестів, а в країні було призупинено мобільний зв'язок та інтернет у деяких регіонах. Суд заборонив мітинги в столиці, і міністр Накві попередив, що порушники будуть арештовані.

Хто такий Імран Хан та які зв'язки має з Росією

Як пише BBC, Імран Хан, колишній прем'єр-міністр Пакистану, є фігурою, яка привернула увагу світової спільноти завдяки своїй політиці, що суперечила цінностям Пакистану.

Імран Хан, який перебував у владі з 2018 по 2022 рік, демонстрував прагнення до розвитку більш тісних зв'язків з Росією.

У лютому 2022 року, за кілька днів до початку вторгнення Росії в Україну, Імран Хан відвідав Москву, зустрівшись з президентом Володимиром Путіним. Цей візит викликав широку критику з боку Заходу, оскільки він відбувся на тлі зростаючої напруженості між Росією та Західними країнами.

Хан наголошував на важливості незалежної зовнішньої політики Пакистану і засудив санкції, що були введені проти Росії. Він стверджував, що Пакистан не має права втручатися в конфлікт між Росією та Україною і не повинен приєднуватися до тиску Заходу.

Після звільнення Імрана Хана з посади прем'єр-міністра у квітні 2022 року, новий уряд Пакистану під керівництвом Шехабаз Шаріфа змінив курс і зайняв більш прозахідну позицію.