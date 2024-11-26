У Римі на Днях українського кіно покажуть 8 фільмів

Про це повідомляє Держкіно.

У столиці Італії з 6 по 8 грудня відбудуться Дні українського кіно, які ставлять за мету популяризацію українського кінематографа у світовій спільноті. Протягом трьох днів у Римі показуватимуть стрічки українських режисерів, а також фільми, створені за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Церемонія відкриття відбудеться 6 грудня. Фільмом-відкриттям стане психологічна драма "Медовий місяць" режисерки Жанни Озірної. Стрічка розповідає про молоду пару, яка застрягла у своїй квартирі в передмісті Києва під час російської окупації. Це психологічна драма з елементами трилеру.

"Дія стрічки виробництва української кінокомпанії Toy Cinema відбувається у квартирі у маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає пара 30-річних закоханих, Тарас і Оля. Вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їх будять вибухи. Подружжя опиняється у пастці окупації у квартирі без електрики, води та мобільного зв’язку. Протягом наступних п’яти днів Тарас і Оля досліджуватимуть чорну безодню справжньої інтимності між двома людьми у ситуації смертельної загрози", - описують свій фільм його творці в instagram.

7 грудня покажуть три фільми: документалку "Ми були рекрутами" режисера Любомира Левицького про бійців 3-ї окремої штурмової бригади, документалку про повітряно-десантну спецоперацію ГУР в оточеному ворогом Маріуполі "Авіапрорив на Азовсталь. Небо" режисера Артема Шевченка та документалку "Ярослав Мудрий" режисерки Олесі Ногіної, співавторами сценарію до якої стали Віталій та Дмитро Капранови.

Також будуть представлені художні стрічки "Смак Свободи" режисера Олександра Березаня та "Я, Побєда і Берлін" режисерки Ольги Ряшиної.

Читайте також: Цей приголомшливий "Смак свободи": що подивитися на вихідних

8 грудня пройдуть два покази фільмів, створених за підтримки Держкіно, - українського режисера Станіслава Капралова "Еґреґор" та італійського режисера Андреа Маньяні "Тривала втеча".

Читайте також: "Я, "Побєда" і Берлін" пішли в народ

Також відбудеться дискусійна панель "Копродукція з Україною: виклики та можливості".

Захід, як зазначають у Держкіно, "покликаний донести, що попри всі складнощі, українське кіно вистояло та продовжує розвиватися, захоплювати та дивувати поціновувачів кінематографа як в Україні, так і закордоном".

