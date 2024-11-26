На Житомирщині через отруєння чадним газом загинули 4 людини, серед яких підліток
У приватному будинку Житомирської області люди отруїлися чадним газом, через що загинули чотири особи, серед них підліток
Про це повідомляє ДСНС.
Трагедія сталася у приватному житловому будинку в селищі Лугини Коростенського району. Ознак пожежі не виявлено - усі обставини інциденту наразі з'ясовують фахівці.
Довідка. Чадний газ - це невидимий ворог: безбарвний, без запаху, він здатен завдати непоправної шкоди.
Як захистити себе та близьких
- Перевіряйте справність пічного та газового обладнання.
- Забезпечуйте хорошу вентиляцію приміщень.
- Установіть детектори чадного газу для раннього виявлення небезпеки.
На Закарпатті через імовірно забитий вентиляційний канал, через який чадний газ не виходив назовні належним чином, до лікарні потрапила мама і її двоє дітей.
- Актуальне
- Важливе