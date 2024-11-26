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На Житомирщині через отруєння чадним газом загинули 4 людини, серед яких підліток

Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
10:28
Суспільство Отруєння чадним газом

У приватному будинку Житомирської області люди отруїлися чадним газом, через що загинули чотири особи, серед них підліток

Зміст

Про це повідомляє ДСНС.

Трагедія сталася у приватному житловому будинку в селищі Лугини Коростенського району. Ознак пожежі не виявлено - усі обставини інциденту наразі з'ясовують фахівці.

Довідка. Чадний газ - це невидимий ворог: безбарвний, без запаху, він здатен завдати непоправної шкоди.

 Як захистити себе та близьких

  • Перевіряйте справність пічного та газового обладнання.
  • Забезпечуйте хорошу вентиляцію приміщень.
  • Установіть детектори чадного газу для раннього виявлення небезпеки.

На Закарпатті через імовірно забитий вентиляційний канал, через який чадний газ не виходив назовні належним чином, до лікарні потрапила мама і її двоє дітей.

 

Теги:
Новини
Україна
Житомирщина
ДСНС
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