На Житомирщині через отруєння чадним газом загинули 4 людини, серед яких підліток

Про це повідомляє ДСНС.

Трагедія сталася у приватному житловому будинку в селищі Лугини Коростенського району. Ознак пожежі не виявлено - усі обставини інциденту наразі з'ясовують фахівці.

Довідка. Чадний газ - це невидимий ворог: безбарвний, без запаху, він здатен завдати непоправної шкоди.

Як захистити себе та близьких

Перевіряйте справність пічного та газового обладнання.

Забезпечуйте хорошу вентиляцію приміщень.

Установіть детектори чадного газу для раннього виявлення небезпеки.

На Закарпатті через імовірно забитий вентиляційний канал, через який чадний газ не виходив назовні належним чином, до лікарні потрапила мама і її двоє дітей.