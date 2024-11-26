"Божевільний маразматик Байден вирішив гарно піти з життя": Медведєв заявив про нібито обговорення наслідків передачі Україні ядерної зброї
Заступник голови ради безпеки РФ, експрезидент країни агресорки Дмитро Медведєв заявив, що світові лідери нібито всерйоз обговорюють наслідки передачі Києву ядерної зброї
Про це він написав у Telegram.
"Американські політики та журналісти всерйоз обговорюють наслідки передачі Києву ядерної зброї. Схоже, мій сумний жарт про божевільного маразматика Байдена, який вирішив гарно піти з життя, забравши з собою значну частину людства, перетворюється на лякаючу реальність", - написав Медведєв.
За його словами, сама загроза передачі ядерної зброї Україні може розглядатися як підготовка до ядерного конфлікту з Росією, а фактична передача озброєння може бути прирівняна до акта нападу на РФ.
- 19 листопада Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину. У документі йдеться, що президент сам може приймати рішення щодо застосування ядерної зброї.
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