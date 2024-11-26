"Божевільний маразматик Байден вирішив гарно піти з життя": Медведєв заявив про нібито обговорення наслідків передачі Україні ядерної зброї

Про це він написав у Telegram.

"Американські політики та журналісти всерйоз обговорюють наслідки передачі Києву ядерної зброї. Схоже, мій сумний жарт про божевільного маразматика Байдена, який вирішив гарно піти з життя, забравши з собою значну частину людства, перетворюється на лякаючу реальність", - написав Медведєв.

За його словами, сама загроза передачі ядерної зброї Україні може розглядатися як підготовка до ядерного конфлікту з Росією, а фактична передача озброєння може бути прирівняна до акта нападу на РФ.