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Тренд на мінімалістичні букети: чому це стильно?

Анна Хотіна
26 листопада, 2024 вiвторок
10:46
Суспільство

Останніми роками світ флористики переживає справжній переворот — розкішні пишні композиції поступаються місцем елегантним і стриманим мінімалістичним букетам. Такий стиль завоював популярність серед тих, хто цінує простоту, природність і сучасний підхід до краси. Чому ж мінімалістичні букети стали трендом, і як їх обрати?

Зміст

Мінімалізм: у чому секрет стилю?

Мінімалістичні букети базуються на принципі «менше означає більше». Замість великої кількості квітів та декоративних елементів використовуються лише кілька ретельно підібраних складників. Це дозволяє зосередити увагу на природній красі кожної квітки, її формі, кольорі та текстурі.

Мінімалізм в букетах виглядає стильно завдяки:

  • Чистим лініям та простоті композиції. Такі букети підходять для будь-якої події, від ділових зустрічей до романтичних побачень.
  • Універсальності. Вони гармонійно виглядають у будь-якому інтер’єрі та доречні для подарунків як жінкам, так і чоловікам.
  • Екологічності. Часто для пакування мінімалістичних букетів використовують крафтовий папір або зовсім відмовляються від обгортки.

Приклади мінімалістичних букетів

  • Монобукет із білосніжних троянд. Лаконічний і стильний вибір для будь-якої події. Для особливих випадків можна купити 101 троянду — цей жест завжди виглядає вражаюче, навіть у мінімалістичному форматі.
  • Композиції з тюльпанів пастельних відтінків. Вони ідеально передають ніжність і простоту.
  • Сезонні букети з однієї або двох видів квітів, оформлені в крафтовий папір.

Чому обирають мінімалістичні букети?

  1. Елегантність та витонченість. У стриманій композиції кожна деталь говорить сама за себе. Наприклад, букет із 5-7 білих троянд виглядає так само ефектно, як і пишна композиція.
  2. Фокус на якості. У мінімалістичних букетах використовують найсвіжіші та найкрасивіші квіти, адже кожна з них має бути бездоганною.
  3. Трендовість. Мінімалізм зараз у всьому: моді, дизайні, інтер’єрах — і флористика не стала винятком.

Як замовити стильний мінімалістичний букет?

Замовлення онлайн стало зручним способом придбати квіти, не витрачаючи час на пошуки. Якщо ви шукаєте стриману, але стильну композицію, зверніться до зручного сервісу доставка квітів Київ. Професійні флористи підберуть ідеальний букет, який відповідатиме вашим побажанням.

Мінімалізм — це нова класика

Мінімалістичні букети не тільки слідують сучасним трендам, але й формують нову класику у флористиці. Вони показують, що краса — у простоті, а стриманість може бути виразною. 

 

Теги:
Новини
Україна
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