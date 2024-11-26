Міністр закордонних справ Британії заявив, що його країна наразі не розглядає можливість введення військ в Україну
Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії очільник британського зовнішньополітичного відомства Девід Ламмі заявив, що його країна наразі не розглядає можливість введення своїх військ в Україну
Про це інформує Politico.
Ламмі підкреслив, що Велика Британія збереже своє "давнє зобов'язання" не вводити війська на територію бойових дій.
"Ми дуже чітко заявляємо, що ми готові й продовжуємо підтримувати українців, зокрема, тренуваннями, але ми дотримуємося давньої позиції, що ми не вводимо британські війська на театр бойових дій, - наголосив він. - Це, безумовно, позиція Великої Британії, і вона залишається такою і зараз".
Днем раніше речник прем'єр-міністра Великої Британії підтвердив, що це рішення залишається незмінним.
"Ми не плануємо вводити війська таким чином", - наголосив він.
Відповідаючи на запитання про участь британських військ у бойових діях, речник підкреслив, що, за винятком вже заявленої медичної допомоги та військової присутності навколо посольства, не планується жодне залучення британських військ до конфлікту.
"Так, окрім того, що я сказав раніше про надання медичної допомоги та військову присутність навколо посольства, ми не плануємо, щоб британські війська брали участь у бойових діях разом з українськими військами", - констатував він.
- 23 листопада міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країна не планує встановлювати "червоні лінії" у підтримці України, припустивши можливість залучення французьких військових на війні з Росією.
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