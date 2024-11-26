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Міністр закордонних справ Британії заявив, що його країна наразі не розглядає можливість введення військ в Україну

Марія Науменко
26 листопада, 2024 вiвторок
11:52
Світ Україна Британія

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії очільник британського зовнішньополітичного відомства Девід Ламмі заявив, що його країна наразі не розглядає можливість введення своїх військ в Україну

Зміст

Про це інформує Politico.

Ламмі підкреслив, що Велика Британія збереже своє "давнє зобов'язання" не вводити війська на територію бойових дій.

"Ми дуже чітко заявляємо, що ми готові й продовжуємо підтримувати українців, зокрема, тренуваннями, але ми дотримуємося давньої позиції, що ми не вводимо британські війська на театр бойових дій, - наголосив він. - Це, безумовно, позиція Великої Британії, і вона залишається такою і зараз".

Днем раніше речник прем'єр-міністра Великої Британії підтвердив, що це рішення залишається незмінним.

"Ми не плануємо вводити війська таким чином", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про участь британських військ у бойових діях, речник підкреслив, що, за винятком вже заявленої медичної допомоги та військової присутності навколо посольства, не планується жодне залучення британських військ до конфлікту.

"Так, окрім того, що я сказав раніше про надання медичної допомоги та військову присутність навколо посольства, ми не плануємо, щоб британські війська брали участь у бойових діях разом з українськими військами", - констатував він.

  • 23 листопада міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країна не планує встановлювати "червоні лінії" у підтримці України, припустивши можливість залучення французьких військових на війні з Росією.
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
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