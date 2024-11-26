"Ви учасник гри": Netflix випустив моторошний тизер 2-го сезону "Гри в кальмара", знятий від першої особи

Відео оприлюднили у facebook Netflix.

26 листопада, за місяць до премʼєри другого сезону популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" Netflix презентував 6-хвилинний моторошний ролик. Відео під назвою The Backrooms (Found Footage) ("Підсобні приміщення (Знайдені кадри)") зняте у форматі від першої особи.

"Ви учасник/учасниця гри", - підписали відео.

Ролик проводить глядача безлюдними декораціями смертельної гри. Відео починається з того, як оповідач-оператор заходить до спільної кімнати гравців, яка заповнена двоярусними ліжками й символами "O" та "X" на підлозі, які є частиною нової ігрової механіки цього сезону. Потім камера вирушає в різноколірний лабіринт коридорів, схожий на дитячий майданчик, до ліфта і в кімнати співробітників гри. Іноді створюється відчуття небезпеки, коли людина, яка мандрує коридорами з камерою, опиняється за крок від одного з наглядачів гри.

Далі оповідач потрапляє в білий коридор. Коли розсуваються штори, він бачить конструкцію, схожу на карусель, посередині кімнати. Проте в кінці камера повертається до високопоставленого працівника, і тоді зображення з камери зникає.

Премʼєра нового сезону відбудеться 26 грудня на Netflix. Раніше було підтверджено, що "Гра в кальмара" отримає третій сезон, який вийде в 2025 році.

Що відомо про серіал "Гра в кальмара"

Перший сезон із дев'яти серій вийшов на Netflix у 2021 році. Лише за місяць він приніс Netflix близько $1 млрд. Перший сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим телесеріалом іноземною мовою на Netflix. Його переглянули понад 2 млрд годин. Він отримав також 265 млн 8-годинних переглядів.

У серпні 2024 року Netflix анонсував, що другий сезон "Гри в кальмара" вийде на стримінгу вже наприкінці цього року. У компанії уточнили, що також у 2025 році вийде третій сезон, і стане останнім.

У вересні цього року вийшов спеціальний тизер другого сезону "Гри в кальмара".