За тиждень показів українська стрічка "Назавжди-Назавжди" зібрала 668,6 млн грн

Про це інформує Держкіно.

"Після першого вікенду прокату, бокс-офіс стрічки "Назавжди-Назавжди", режисерки Анни Бурячкової, склав 668 559,50 гривень, а кількість глядачів — 3861", - йдеться у повідомленні.

Фільм, який є повнометражним дебютом режисерки, розповідає про підлітків, які зростали у 1990-ті. Це стрічка про навички відстоювати свої кордони в усіх сенсах. Про еру до гаджетів, коли все було наелектризоване гормонами та мерехтливою свободою.

Головні ролі в стрічці виконали Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дар'я Жихарська.