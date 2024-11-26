За тиждень показів українська стрічка "Назавжди-Назавжди" зібрала 668,6 млн грн
Повнометражний дебют української режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди", присвячений підліткам, які вижили в 1990-х, за тиждень прокату в Україні зібрав 668,6 млн грн
Про це інформує Держкіно.
"Після першого вікенду прокату, бокс-офіс стрічки "Назавжди-Назавжди", режисерки Анни Бурячкової, склав 668 559,50 гривень, а кількість глядачів — 3861", - йдеться у повідомленні.
Фільм, який є повнометражним дебютом режисерки, розповідає про підлітків, які зростали у 1990-ті. Це стрічка про навички відстоювати свої кордони в усіх сенсах. Про еру до гаджетів, коли все було наелектризоване гормонами та мерехтливою свободою.
Головні ролі в стрічці виконали Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дар'я Жихарська.
- Цьогоріч "Назавжди-назавжди" був показаний на Каннському кіноринку. Світова премʼєра режисерського дебюту Бурячкової відбулася на 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.
- Фільм також брав участь у Міжнародному кінофестивалі в Норвегії в секції How To Have Sex.
- "Назавжди-Назавжди" переміг у номінації "Найкращий фільм" Міжнародного кінофестивалю у Стамбулі.
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