Два українські фільми покажуть на Каннському кінофестивалі

Про це повідомляє Держкіно України.

Дві стрічки, створені за підтримки Державного агентства з питань кіно, покажуть на 77-му Каннському кінофестивалі, який триває цього року з 14 до 25 травня. Так, відбудеться показ драми української режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди" та іронічного детектива режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада".

Фільм Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди" присвячений підліткам, які вижили в 1990-х. Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переходить зі школи в центрі міста до іншої, в спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушних підлітків. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а трохи згодом у Саню.

"Цей фільм - пісня любові, присвячена розгубленим підліткам кінця 90-х, які виросли серед пострадянської руїни, добре засвоївши правило - якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш. У пошуках цієї любові та верифікації свого існування в очах інших ми й жили, толеруючи насильство та несправедливість. Тим, хто навчився згодом обирати себе, відстоювати власні кордони, як в приватному, так і в суспільному житті, а найголовніше - на рівні країни та нашої незалежності", - каже про фільм Бурячкова.

Пострадянський нуар "Ля Палісіада" розповідає історію судового психіатра, який стикається із заплутаною історією вбивства поліцейського за кілька місяців до підписання протоколу № 6 до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари.

Каннський кінофестиваль відкрився 14 травня у Grand Théâtre Lumière. Під час церемонії відкриття лауреатка трьох "Оскарів" Меріл Стріп отримала почесну "Золоту пальмову гілку" з рук французької акторки Жульєт Бінош.

Ґервіґ, чий фільм "Барбі" у прокаті перетнув межу в $1 млрд, стала першою американською режисеркою, яка стала головою журі Каннського кінофестивалю. Їй також влаштували захоплений прийом у Grand Théâtre Lumière у Каннах.