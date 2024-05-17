Два українські фільми покажуть на Каннському кінофестивалі
На кіноринку Marché du Film - Festival de Cannes, що проходить у рамках Каннського кінофестивалю, цьогоріч відбудуться закриті покази українських стрічок "Назавжди-Назавжди" та "Ля Палісіада"
Про це повідомляє Держкіно України.
Дві стрічки, створені за підтримки Державного агентства з питань кіно, покажуть на 77-му Каннському кінофестивалі, який триває цього року з 14 до 25 травня. Так, відбудеться показ драми української режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди" та іронічного детектива режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада".
Фільм Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди" присвячений підліткам, які вижили в 1990-х. Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переходить зі школи в центрі міста до іншої, в спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушних підлітків. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а трохи згодом у Саню.
"Цей фільм - пісня любові, присвячена розгубленим підліткам кінця 90-х, які виросли серед пострадянської руїни, добре засвоївши правило - якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш. У пошуках цієї любові та верифікації свого існування в очах інших ми й жили, толеруючи насильство та несправедливість. Тим, хто навчився згодом обирати себе, відстоювати власні кордони, як в приватному, так і в суспільному житті, а найголовніше - на рівні країни та нашої незалежності", - каже про фільм Бурячкова.
Пострадянський нуар "Ля Палісіада" розповідає історію судового психіатра, який стикається із заплутаною історією вбивства поліцейського за кілька місяців до підписання протоколу № 6 до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари.
Каннський кінофестиваль відкрився 14 травня у Grand Théâtre Lumière. Під час церемонії відкриття лауреатка трьох "Оскарів" Меріл Стріп отримала почесну "Золоту пальмову гілку" з рук французької акторки Жульєт Бінош.
Ґервіґ, чий фільм "Барбі" у прокаті перетнув межу в $1 млрд, стала першою американською режисеркою, яка стала головою журі Каннського кінофестивалю. Їй також влаштували захоплений прийом у Grand Théâtre Lumière у Каннах.
Фільмом-відкриттям кінофестивалю стала комедія Квентіна Дюп'є "Другий акт" (Le Deuxième Acte). В основному конкурсі також покажуть фільм російського режисера Кирила Серебреннікова "Лимонов, балада про Едічку".
У програмі спеціальних показів пройде прем'єра фільму Сергія Лозниці "Вторгнення" (The Invasion) про російське вторгнення в Україну. У 2022 році на Каннському кінофестивалі Лозниця виступив проти "тотальної заборони російського кіно та проти бойкоту російської культури", заявивши, що в деяких питаннях позиція українців "збігається з позицією російської ФСБ".
Голлівудський режисер та продюсер Джордж Лукас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" за внесок у кінематограф на церемонії закриття 77-го Каннського фестивалю.
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