На відкритті Каннського кінофестивалю Меріл Стріп вручили почесну "Золоту пальмову гілку"
У Каннах 14 травня відбулася церемонія відкриття кінофестивалю, під час якої лауреатка трьох "Оскарів" Меріл Стріп отримала почесну нагороду з рук французької акторки Жульєт Бінош
Про це пише France 24.
14 травня у Grand Théâtre Lumière у Каннах пройшла церемонія відкриття 77-го Каннського кінофестивалю. Під час урочистого вечора голлівудську зірку, яка вважається однією з найкращих кіноакторок сучасності, лауреатку трьох премії "Оскар" Меріл Стріп відзначили почесною "Золотою пальмовою гілкою".
Нагородження викликало тривалі, бурхливі оплески, а французька акторка Жульєт Бінош, яка вручала нагороду, розплакалася.
74-річна Меріл Стріп уперше з’явилася в Каннах за останні 35 років. У Grand Théâtre Lumière показали ретроспективні кадри про карʼєру акторки, і вона порівняла перегляд цього відео з тим, "як дивитися у вікно швидкісного потяга, спостерігати, як моя молодість летить у мій середній вік, прямо туди, де я стою сьогодні на цій сцені".
"Я просто вдячна, що вам не набридло моє обличчя і ви не зійшли з потяга", - додала Стріп.
Разом з Бінош вони оголосили Каннський кінофестиваль офіційно відкритими.
Стріп згадувала, що востаннє, коли була в Каннах, "уже була матір’ю трьох дітей, мені мало виповнитися 40, і я думала, що моя кар’єра закінчилася".
"Це не було безпідставним для акторок того часу. І єдина причина, чому я тут сьогодні, і що карʼєра продовжилася, - це дуже талановиті артисти, з якими я працювала, включно з мадам ля президент", – сказала акторка, вказуючи на голову журі Грету Ґервіґ, яка режисерувала в 2019 році фільм "Маленькі жінки".
Ґервіґ, чий фільм "Барбі" у прокаті перетнув межу в $1 млрд, стала першою американською режисеркою, яка стала головою журі Каннського кінофестивалю. Їй також влаштували захоплений прийом у Grand Théâtre Lumière у Каннах.
Фільмом-відкриттям кінофестивалю стала комедія Квентіна Дюп'є "Другий акт" (Le Deuxième Acte). В основному конкурсі також покажуть фільм російського режисера Кирила Серебреннікова "Лимонов, балада про Едічку".
У програмі спеціальних показів пройде прем'єра фільму Сергія Лозниці "Вторгнення" (The Invasion) про російське вторгнення в Україну. У 2022 році на Каннському кінофестивалі Лозниця виступив проти "тотальної заборони російського кіно та проти бойкоту російської культури", заявивши, що в деяких питаннях позиція українців "збігається з позицією російської ФСБ".
Голлівудський режисер та продюсер Джордж Лукас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" за внесок у кінематограф на церемонії закриття 77-го Каннського фестивалю.
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