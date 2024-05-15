На відкритті Каннського кінофестивалю Меріл Стріп вручили почесну "Золоту пальмову гілку"

Про це пише France 24.

14 травня у Grand Théâtre Lumière у Каннах пройшла церемонія відкриття 77-го Каннського кінофестивалю. Під час урочистого вечора голлівудську зірку, яка вважається однією з найкращих кіноакторок сучасності, лауреатку трьох премії "Оскар" Меріл Стріп відзначили почесною "Золотою пальмовою гілкою".

Нагородження викликало тривалі, бурхливі оплески, а французька акторка Жульєт Бінош, яка вручала нагороду, розплакалася.

74-річна Меріл Стріп уперше з’явилася в Каннах за останні 35 років. У Grand Théâtre Lumière показали ретроспективні кадри про карʼєру акторки, і вона порівняла перегляд цього відео з тим, "як дивитися у вікно швидкісного потяга, спостерігати, як моя молодість летить у мій середній вік, прямо туди, де я стою сьогодні на цій сцені".

"Я просто вдячна, що вам не набридло моє обличчя і ви не зійшли з потяга", - додала Стріп.

Разом з Бінош вони оголосили Каннський кінофестиваль офіційно відкритими.

Стріп згадувала, що востаннє, коли була в Каннах, "уже була матір’ю трьох дітей, мені мало виповнитися 40, і я думала, що моя кар’єра закінчилася".

"Це не було безпідставним для акторок того часу. І єдина причина, чому я тут сьогодні, і що карʼєра продовжилася, - це дуже талановиті артисти, з якими я працювала, включно з мадам ля президент", – сказала акторка, вказуючи на голову журі Грету Ґервіґ, яка режисерувала в 2019 році фільм "Маленькі жінки".

Ґервіґ, чий фільм "Барбі" у прокаті перетнув межу в $1 млрд, стала першою американською режисеркою, яка стала головою журі Каннського кінофестивалю. Їй також влаштували захоплений прийом у Grand Théâtre Lumière у Каннах.