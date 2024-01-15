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Український фільм "Назавжди-Назавжди" потрапив до програми про секс норвезького кінофестивалю

15 січня, 2024 понедiлок
12:23
Культура На фото: Кадр з фільму "Назавжди-Назавжди"

Фільм української режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди" візьме участь у Міжнародному кінофестивалі у Тромсе у секції How To Have Sex

Про це повідомили на сторінці Держкіно у Facebook.

Драматичний фільм Forever-Forever ("Назавжди-Назавжди"), що є повнометражним дебютом української режисерки Анни Бурячкової, буде представлений на кінофестивалі Міжнародному кінофестивалі у Тромсе, Норвегія у секції How To Have Sex ("Як займатися сексом").

Ця секція присвячена фільмам, створеним режисерками, про жіночу сексуальність з точки зору сексуального самовираження, кордонів, домінування, підпорядкування, тіла, бажання, сорому та радості. 

"Назавжди-назавжди" - це стрічка про підлітків, які зростали у 1990-ті. Про навички відстоювати свої кордони у всіх сенсах. Про еру до гаджетів, коли все було наелектризоване гормонами та мерехтливою свободою. Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переходить зі школи в центрі міста до іншої, в спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушних підлітків. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а трохи згодом у Саню. 

"Цей фільм - пісня любові, присвячена розгубленим підліткам кінця 90-х, які виросли серед пострадянської руїни, добре засвоївши правило - якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш. У пошуках цієї любові та верифікації свого існування в очах інших ми й жили, толеруючи насильство та несправедливість. Тим, хто, навчився згодом обирати себе, відстоювати власні кордони, як в приватному, так і в суспільному житті, а найголовніше - на рівні країни та нашої незалежності", - каже про фільм Бурячкова.

Як зауважують творці фільму, він присвячений підліткам, які вижили в 1990-х.

Фільм уже був представлений на міжнародних кінофестивалях, зокрема на Венеційському кінофестивалі, на кінофестивалі "Молодість" у Гамбурзі та на кінофестивалі у Белграді.

Кінофестиваль у Норвегії триватиме з 15 по 21 січня. Покази 
"Назавжди-Назавжди" відбудуться 18 січня о 18:30 та 19 січня об 11:30. Tromsø International Film Festival (TIFF) — щорічний кінофестиваль, який проводиться в третій тиждень січня в місті Тромсе, Норвегія. 

Бурячкова відома тим, що знімала кліпи для "Океану Ельзи", "Другої ріки", Onuka, Джамали та Brutto.
 

Кіно
Норвегія
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